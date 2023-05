Brusaferro: “L’economia del Paese cresce con la salute”

(Adnkronos) – “Se vogliamo far crescere anche economicamente il Paese, dobbiamo far crescere anche la salute. Sono due variabili inscindibili. A fronte di tutto questo, viviamo una fase particolare: la sfida che oggi abbiamo davanti è fare in modo che l’attenzione innescata dalla pandemia non vada a scemare e che tutti gli attori in campo trovino una sintesi, in cui crescano insieme la salute e il benessere delle nostre società. Una sfida che accompagna il nostro sistema sanitario nazionale e che dobbiamo affrontare insieme. Per raggiungere questo risultato non esistono regole già scritte, ma dobbiamo sperimentare giorno dopo giorno, per fare in modo che questa sintesi si realizzi”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nel suo intervento al 56esimo congresso della Società italiana di Igiene, Medicina preventiva e sanità pubblica (Siti).