Brusciano in festa per il Natale: l’Amministrazione presenta il calendario con oltre 100 eventi in programma

Sarà un Natale diverso e ricco di eventi quello che si appresta a vivere Brusciano. Dopo il grande successo dell’8 dicembre che ha visto accendersi di luci e tradizione per la prima volta il comune di Brusciano in tempi record dalla giovane amministrazione, il primo cittadino, l’avvocato Giacomo Romano, ha presentato il programma degli eventi “Christmas per la pace” che dal 19 dicembre, ci porterà sino al 24 dicembre in un alternarsi di appuntamenti che l’Amministrazione comunale.

Non mancano le iniziative della tradizione: inaugurazione del villaggio di Babbo Natale, le degustazioni dei prodotti tipici ed il “regalo della solidarietà” a cura dell’Associazione Cuonc Cuonc. E poi la Renna di Babbo Natale arriva in città per raccogliere i doni della solidarietà, tante attività per bambini, la musica natalizia di sottofondo, oltre alla cantata degli zampognari e alle rappresentazioni teatrali delle scole del territorio.

“E’ un cartellone di eventi che guarda alla gioia ma che non fa mancare momenti di riflessione per il conflitto ucraino- russo. E’ un programma che guarda e rende protagonisti i ragazzi e le ragazze dei nostri istituti scolastici, con un occhio speciale ai ragazzi con disabilità, quindi un cartellone inclusivo – continua il primo cittadino l’avvocato Giacomo Romano – E’ il Natale di Brusciano che alterna la tradizione all’innovazione. Questo natale bruscianese sarà attento alle famiglie che più hanno bisogno attraverso il lavoro del nostro ufficio sociale in collaborazione con l’Associazione Cuonc Cuonc, attraverso un grande pacco posizionato davanti al comune che raccoglie doni che verranno devoluti a chi ne ha più necessità. Questa è la ‘bruscianesità’ nessuno deve restare indietro!”.