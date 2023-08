Brusciano, inaugurata la nuova sede del Partito Democratico

E’ stata inaugurata ieri, lunedì 31 luglio, la nuova sede del Partito Democratico di Brusciano, con un discorso di apertura del Segretario Cittadino Pasquale Coppola , spiegando che una delle priorità del partito è quella di dare spazio e pari opportunità a giovani e donne. Ripartiamo da qui, il futuro si costruisce sul territorio – è scritto nel manifesto di inaugurazione della nuova sede Pd di Brusciano – per chi crede nella condivisione delle idee e delle scelte, pone le fondamenta per la costruzione di progetti di politica vera. Le persone, che sentono ancora l’esigenza di unirsi per discutere e dare vita ad un presidio di democrazia, in un momento di disaffezione dall’impegno politico, rappresentano l’ultimo avamposto per una corretta costruzione del futuro. Ha sottolineato il Segretario della nuova sede Coppola, convinti che il pluralismo delle opinioni fa dialettica e il confronto costituiscano una ricchezza, anche per il territorio di Brusciano.

Erano presenti Amministratori locali, Consiglieri Provinciali, Consiglieri Regionali e Deputati del Partito Democratico

Sono intervenuti:

L’ Onorevole Bruna Fiola – Noi abbiamo un mandato, quindi è giusto ascoltare e mettersi a fianco di questi giovani, soprattutto per dare loro lo stimolo di credere ancora nel proprio futuro.

L’onorevole Massimiliano Manfredi, ha ricordato che si stanno vivendo tensioni sociali con la cancellazione del reddito di cittadinanza, sono ore molte delicate. L’autonomia differenziata, è appunto il motivo per discutere tutti insieme.

Il Sindaco di Brusciano Giacomo Romano, ringrazia tutti i partecipanti e ricorda il grande evento del capodanno bruscianese, con la nuova sede del PD insieme facendo rete, si possono dare tante risposte ai giovani.

Pina Liberti, assessore alle politiche sociali del Comune di Brusciano sottolinea -Aprire un circolo significa offrire ai cittadini ed ai militanti stessi un luogo di confronto ed è segno di grande vivacità politica, di generosità e di forza al tempo stesso. Mi piace sottolineare la parola circolo e non sede perché per me ha il significato ed il senso di un tavolo rotondo dove i presenti hanno pari dignità ed importanza senza distinzione di ruolo, dove tutti devono sentirsi a casa al di là delle differenze. Lo scopo del circolo deve essere quello di rimettere al centro la persona con le sue idee e le sue proposte per il bene della comunità. Un ringraziamento al Segretario del Circolo, al direttivo, al segretario metropolitano ed a tutti gli on. intervenuti segno di grande attenzione verso questa comunità.

L’onorevole Salvatore Piccolo, ha ricordato che da giovane ha cominciato a fare politica in questa sede, soffermandosi sui giovani che, devono partecipare alla politica con fiducia per migliorare la qualità di un intero paese, decidendo appunto con la loro testa senza essere coinvolti, ed è questo il nostro compito.

Il Segretario Metropolitano Giuseppe Annunziata, ha concluso riconoscendo il gesto rivoluzionario del segretario del Circolo Coppola, ribadendo il concetto che, questo spazio bisogna custodirlo per il futuro dei giovani, per un miglioramento ad ampio raggio, senza disuguaglianze nella crescita sociale, economica e culturale e per la democrazia de nostro Paese.