Brusciano, Premio Liburia: al via la prima edizione nel segno delle eccellenze

Nasce a Brusciano la prima edizione del Premio Liburia. L’evento che intende premiare le eccellenze del territorio è promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Romano e si terrà domani, giovedì 29 giugno , nell’aula consiliare del municipio. Lo start è fissato per le ore 18.30

Ricco e variegato il programma che, accanto ai nomi di esponenti locali, ne affianca altri di rilevanza nazionale. A ricevere l’importante riconoscimento Valentina Stella, il cardinale emerito Crescenzio Sepe, il presidente nazionale USSI Gianfranco Coppola, caporedattore TGR ed autore del libro “Campioni per sempre” dedicato allo scudetto degli Azzurri.

E poi ancora Antonella Leardi, la madre di Ciro Esposito, il tifoso del Napoli ucciso a Roma; Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli; Mons. Travaglino, Nunzio Apostolico e Dino Piacenti, il noto speaker radiofonico,

“Una grande festa di cultura, sport, intrattenimento e fede – spiega il sindaco Giacomo Romano – Una manifestazione a cui stiamo lavorando da tempo che non vuole solo celebrare l’impegno di quanti si adoperano per la crescita del territorio ma vuole anche essere da esempio per quanti hanno a cuore le sorti della città. E non è un caso – aggiunge – che tra i destinatari del premio ci siano anche personalità locali che quotidianamente investono risorse ed energie nelle loro attività per il benessere della comunità. È a loro che va il nostro più sentito grazie consapevoli della mission a cui sono chiamati”.

L’evento è stato realizzato in sinergia con canale 95, la nota emittente televisiva che ha curato la parte organizzativa.