Bruxelles, “60 anni di Made in Italy”: la storia dello stile sartoriale in mostra fino al 17 settembre

Prodotto dalla Italian Trade Agency e dall’Istituto italiano di cultura di Bruxelles nell’ambito delle loro attività dedicate al design e alla moda sarà aperto al pubblico fino al 17 settembre nella sede dell’Iic la mostra “60 anni di Made in ITALY”. Il progetto espositivo – ideato e curato dalle giornaliste Fiorella Galgano e Alessia Tota – omaggia genialità e sapere sartoriale di figure di spicco dell’alta moda e del design peninsulare che, oltre a contribuire alla nascita del Made in Italy, sono riusciti nel tempo ad imporre in tutto il mondo il proprio stile e gusto estetico, determinando quello che oggi è l’inconfondibile “stile italiano”. La mostra presenta abiti unici, vere creazioni d’archivio, indossate da attori e attrici in pellicole cinematografiche o sui red carpet internazionali, a partire dalla nascita della gloriosa Alta Moda per arrivare ai nostri giorni, in un allestimento finalizzato a mostrare sia il percorso progressivo della moda italiana che gli spazi autonomi di ricerca di ciascun stilista. Completa l’esposizione il video di un’intervista in esclusiva in inglese a Micol Fontana (Sorelle Fontana), che offre una testimonianza diretta dell’epoca in cui nacque di fatto l’alta moda italiana. L’allestimento racchiude quaranta capi storici a testimonianza dello stile e per cui ciascun protagonista della moda italiana si è distinto e affermato. In mostra le creazioni d’Alta Moda di Emilio Federico Schuberth, Sorelle Fontana, Roberto Capucci, Valentino, Sarli, Galitzine, Sartoria Bonfanti, Lancetti, Renato Balestra, Prince Egon Fürstenberg, Gai Mattiolo, Marella Ferrera, André Laug, Antonio Marras, Franco Ciambella, Brioni, Lorenzo Riva. Per il Prêt-à-porter, i brand: Emilio Pucci, Giorgio Armani, Laura Biagiotti, Roberta di Camerino, Roberto Cavalli, Enrico Coveri, Dolce & Gabbana, Etro, Salvatore Ferragamo, Gianfranco Ferré, Alberta Ferretti, Gucci, Krizia, Max Mara, Missoni, Moschino, Prada, Versace.