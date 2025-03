Bruxelles celebra Pino Daniele: anteprima di “Nero a Metà” e concerto tributo

L’Istituto italiano di cultura di Bruxelles, il 24 marzo, in occasione del 70° anniversario della nascita di Pino Daniele, ospita in anteprima la proiezione del documentario ‘Pino Daniele – Nero a metà’, che ripercorre, a dieci anni dalla scomparsa del grande cantautore napoletano, le tappe fondamentali della sua vita e della sua carriera. Prodotto da Fidelio ed Eagle Pictures, sotto la direzione di Marco Spagnoli, l’opera ripercorre la prima parte della carriera di Pino Daniele. Attraverso gli occhi di Stefano Senardi, amico di lunga data e produttore storico di Pino, il documentario offre uno sguardo inedito sul legame tra l’uomo e l’artista, esplorando il lato più autentico e personale del musicista napoletano. Senardi guida il pubblico attraverso una serie di interviste esclusive con alcuni dei più stretti collaboratori e amici di Pino. Una vera e propria celebrazione non solo della musica dell’artista, ma anche dei suoi pensieri, della sua passione per Napoli e della sua capacità di rinnovare continuamente il panorama musicale. Alla proiezione seguirà ‘Napule è – Tributo a Pino Daniele’, un concerto dedicato alle canzoni più famose del repertorio del cantautore eseguite dalla band formata da: Gianni Guarracino, uno dei chitarristi collaboratori di Pino Daniele; Lino Vairetti, cantante, chitarrista, compositore e fotografo, frontman del gruppo rock progressive Osanna e Leopoldo D’Angelo, cantante. L’evento è proposto dall’Istituto italiano di cultura di Bruxelles nell’ambito delle iniziative per Neapolis 2500, programma internazionale di celebrazioni per i 2500 anni della fondazione della città di Napoli .