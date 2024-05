Bruxelles, i palazzi dell’Ue aperti al pubblico a un mese dal voto

In vista della Giornata dell’Europa, folla di visitatori

Roma, 4 mag. (askanews) – Gli edifici delle istituzioni dell’Unione europea a Bruxelles hanno aperto le porte al pubblico in vista dell’annuale Giornata dell’Europa che cade il 9 maggio, che quest’anno si svolge un mese prima delle elezioni del 6-9 giugno per scegliere il nuovo Parlamento europeo.Numerose le persone in fila per visitare l’edificio del Consiglio europeo, della Commissione Ue o per entrare nell’aula del Parlamento con sullo sfondo le scritte “Usa il tuo voto” e “Manca un mese”, riferiti alle imminenti votazioni.