BTP Futura IT0005425233: tutto quello che c’è da sapere su questi Titoli di Stato

Molti investitori italiani scelgono di aggiungere nel loro portafoglio finanziario anche dei Titoli di Stato. Il nostro Paese, nonostante alcune difficoltà, presenta un’economia stabile, e il rischio di un default finanziario sembra molto lontano. Per questo motivo tanti, negli ultimi anni, hanno scelto di acquistare dei BTP (acronimo che sta per Buoni del Tesoro Poliennali).

Tra le nuove proposte che sono riuscite a ottenere un buon successo ci sono i BTP Futura, pensati per i piccoli risparmiatori che vorrebbero ottenere dei buoni rendimenti dai loro capitali. Il primo BTP di questa tipologia ad essere stato emesso ha il codice ISIN it0005425233.

Ne parliamo nel dettaglio in questo articolo, ma non dimenticate che i BTP non sono solo un modo per investire, ma sono anche un utile strumento per sostenere il proprio Paese e il suo sviluppo.

Cosa sono i BTP Futura?

I BTP Futura hanno una durata di dieci anni. Sono quindi perfetti per coloro che desiderano un investimento a lungo termine. Ad oggi questi BTP sono già in corso da cinque anni, per cui ne restano solamente cinque per poter riscattare quanto speso per acquistarli. Sono stati emessi nel luglio del 2020, dopo l’emergenza Covid che ci ha colpito nei mesi di aprile e maggio di quell’anno.

Una delle caratteristiche di questi BTP è la loro destinazione: potevano essere acquistati solamente dai risparmiatori privati.

Le caratteristiche dei BTP Futura

Se state pensando di acquistare da dei privati questi BTP vi sarà necessario conoscere tutte le loro principali caratteristiche. Ciò che contraddistingue i BTP Futura IT0005425233 è la particolare struttura step-up dei tassi cedolari, che garantisce dei tassi fissi che però nel tempo crescono. L’obiettivo è quello di dare ai risparmiatori degli strumenti che abbiano dei rendimenti in salita, in modo tale da poter anche contrastare gli effetti dell’inflazione, che nel corso degli anni tende a crescere.

I rendimenti sono i seguenti:

Tasso dell’ 1,15% dal primo al quarto anno;

dal primo al quarto anno; Tasso dell’ 1,30% dal quinto al settimo anno;

dal quinto al settimo anno; Tasso dell’1,45% dall’ottavo al decimo anno.

E non solo: chi ha acquistato il titolo all’inizio, e lo conserva fino alla scadenza, ha anche diritto a un vero e proprio premio fedeltà. Il premio non ha un valore fisso, ma cambia a seconda della crescita del PIL del nostro Paese.

Che vantaggi hanno

Dopo aver analizzato le caratteristiche dei BTP Futura possiamo cercare di capire quali sono i vantaggi che offrono per chi oggi sta pensando di acquistarli. Il primo aspetto da considerare è a quanto oggi vengono venduti. Se riuscite ad acquistarli ad un prezzo più basso rispetto al loro valore nominale potrebbero rivelarsi un buon investimento. In fondo la scadenza è abbastanza vicina, e riscattando il loro valore potreste ottenere un discreto guadagno.

Purtroppo non avreste diritto al premio fedeltà, non avendolo acquistato al momento del collocamento nel 2020, ma il sistema dei tassi cedolari a step-up vi consente comunque di avere un buon rendimento periodico.

Infine il nostro Paese sembra lontano da un ipotetico default finanziario, per cui si tratta di un investimento considerato generalmente a basso rischio.