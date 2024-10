Buchmesse, turismo delle radici: diamo spazio a nostri valori

Sul palco il direttore generale Vignali e il sociologo Giumelli

Francoforte, 20 ott. (askanews) – C’è anche il turismo delle radici tra i temi affrontati dalla partecipazione italiana come Paese Ospite d’onore alla Buchmesse di Francoforte. L’offerta per costruire un ponte con chi vive all’estero e, in molti casi, non ha mai visitato l’Italia, è un tema centrale sia per lo sviluppo turistico sia per sostenere l’italianità nel mondo. E, essendo in una fiera del libro, non mancano anche le pubblicazioni, come il fumetto “Sotto lo stesso cielo” di Simona Binni, che ci è stato mostrato dal ministro plenipotenziario Luigi Maria Vignali.”Noi vogliamo dialogare con le collettività italiane all’estero – ha detto ad askanews Vignali, direttore generale per gli Italiani all’estero – che sono enormi: abbiamo 7 milioni di italiani all’estero, 80 milioni di italo discendenti. Dobbiamo tenerli agganciati all’Italia, al nostro patrimonio di valori, di cultura e per far questo si devono reimmergere in Italia, appunto, nelle loro tradizioni, devono visitare i luoghi di origine, devono imparare l’italiano, devono avere tutta una serie di esperienze anche emozionali che li possono coinvolgere e far vivere veramente quelli che sono i valori italiani, la cultura italiana, quello che di più bello abbiamo loro da offrire”.Sul palco, insieme a Vignali, anche il sociologo Riccardo Giumelli, che, tra le altre cose, ha sottolineato l’importanza di avere un’accoglienza all’altezza per questi viaggiatori delle radici. Le stesse radici che sono il punto da cui è partita la partecipazione italiana alla fiera di Francoforte.