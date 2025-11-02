Bud Spencer, dai film ai fagioli: il boom dell’azienda creata da figlio e nipoti dell’attore napoletano

Metti insieme il figlio di Carlo Pedersoli, i due nipoti e un business che marcia a pieno ritmo: così nasce Ikigai Holding, la società che controlla Bud Power, il marchio dei fagioli di Bud Spencer che ero lo psudonimo, appunto, del napoletanissimo Carlo Pedersoli. Dalla tavola alle scaffalature della grande distribuzione, il successo è esploso in Italia e all’estero: dai supermercati italiani fino a Germania, Svizzera, Austria e Ungheria.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera in un articolo firmato da Mario Gerevini, e ripreso anche da Il Fatto Quotidiano e Affaritaliani, il marchio ha registrato un balzo clamoroso: 600 mila euro di fatturato nel 2023, 2,5 milioni nel 2024 e una previsione di quasi 10 milioni nel 2025.

Dietro il marchio, c’è Giuseppe Pedersoli, figlio dell’indimenticabile Bud Spencer, insieme ai figli Alessandro e Carlo Eduardo. Hanno riunito le quote nella Ikigai Holding (dal giapponese “ragion d’essere”), che oggi detiene il 54,7% di Bud Power. Un altro 16% è in mano a Nicolò Denaro, nipote dell’attore, e il resto a una trentina di piccoli azionisti.

Il marchio “Bud Power” — fondato nel 2022 — produce fagioli borlotti piemontesi, birra artigianale e il “Pizzone alla Bud Spencer”, un prodotto surgelato con salsiccia e fagioli già in vendita da Esselunga. Gli ingredienti: materie prime biologiche e farine non convenzionali, per un mix tra gusto popolare e attenzione salutista.

Giuseppe Pedersoli racconta che l’azienda riceve “molte proposte e manifestazioni d’interesse”, anche da investitori internazionali, ma al momento l’obiettivo è consolidare la crescita e ampliare la presenza estera.

Il fenomeno è legato anche all’immaginario senza tempo di Bud Spencer e Terence Hill: in Germania e in Ungheria esistono festival e community che ogni anno celebrano la coppia, tra gare di birra, salsicce e — naturalmente — fagioli.

Come nel celebre “Altrimenti ci arrabbiamo”, il successo dei fagioli è un po’ un miracolo alla Bud: semplice, genuino e travolgente.