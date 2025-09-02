Bufala Fest da domani a Napoli, il primo appuntamento è con l’ex sindaco di New York Bill De Blasio

Tutto pronto a Napoli, in Piazza Municipio, per la nona edizione di Bufala Fest – non solo mozzarella, la kermesse enogastronomica ideata e organizzata da Creaeventi con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina e l’integrazione di quest’ultima con la filiera ittica e con l’intera filiera agroalimentare. Si parte domani, mercoledì 3 settembre 2025, con l’apertura al pubblico del Villaggio che è ad ingresso gratuito e sarà aperto tutti i giorni, fino a domenica 7 settembre, dalle ore 12:00 alle ore 24:00.

La prima giornata di Bufala Fest prevede un cartellone ricco di appuntamenti interessanti:

Alle ore 17, nell’Area Giardino delle Idee, incontro del già sindaco di New York City Bill De Blasio con i Giornalisti.

Alle ore 17,30, Inaugurazione di Casa Coldiretti , con il Direttore Regionale Salvatore Loffreda , il Presidente provinciale Valentina Stinga , quello regionale Ettore Bellelli, l’assessore Regionale all’Agricoltura Nicola Caputo , l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli Teresa Armato , il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Matteo Lorito e il Direttore Organizzativo di Bufala Fest Antonio Rea .

, con il Direttore Regionale , il Presidente provinciale , quello regionale Ettore Bellelli, l’assessore Regionale all’Agricoltura , l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli , il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e il Direttore Organizzativo di Bufala Fest . Alle ore 19, nell’Area Giardino delle Idee, talk sul tema “Knowledge management e Made in Italy: la conoscenza per la creazione di valore nelle imprese agroalimentari e ittiche”. Intervengono: Marco Cerreto, Componente XIII Commissione Agricoltura Camera dei Deputati; Nicola Caputo, assessore all’Agricoltura Regione Campania; Ettore Bellelli, Presidente Coldiretti Campania; Domenico Raimondo, presidente Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop; Giuseppe Campanile, docente di Zootecnia Speciale presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II; Paolo Piciocchi, ordinario di Economia e Management presso l’Università degli Studi di Salerno (Unisa); Francesco Musella, Esperto in Proprietà industriale ed intellettuale; Andrea Fontanella, Direttore Generale di Oleificio Zucchi S.p.A. Modera il Giornalista Carmine Maione.

Gli Show Cooking in programma nell’Arena del Gusto

I visitatori potranno accedere gratuitamente all’Arena del Gusto, l’area curata da Erny Lombardo, Chef e Coordinatore della ricerca dalla natura alla cucina del futuro. Questi gli appuntamenti domani in agenda:

Ore 19,30: Show Cooking organizzato in collaborazione con farina “Le 5 Stagioni” di Agugiaro & Figna, eccellenza molitoria italiana, sul tema “Il respiro del chicco viaggio nella farina: da dove nasce, come si trasforma, perché è unica”: un’introduzione al mondo molitorio, alla varietà dei grani, ai metodi di macinazione, all’arte secolare del mugnaio e alla bellezza della diversità nelle farine. Il punto di partenza. Intervengono: Nicola Demo, Salvatore Busiello, Pietro Vescovini, Nadia De Ruosi.

Ore 20,45: Show Cooking organizzato da Ferrarini, tra le più importanti realtà europee nel settore Salumi, sul tema “Il racconto autentico della tradizione, la filiera dei salumi. Italian Food Philosophy”. Presentazione salumi a cura del Maestro Ubaldo Franzese. Intervento a cura di Claudio Rizzi, Marketing Manager di Ferrarini Spa.

Ore 22,00: Show Cooking organizzato da La Molisana, storico pastificio italiano, sul tema “Da dove nasce la pasta, dall’inconfondibile colore giallo dorato caldo”. Degustazione di Rigacuore Integrale con pesto, papaccella napoletana, ricotta salata di bufala, sabbia di olive nere, a cura degli Chef Antonio Sorrentino e Arturo Fusco. Intervento a cura di Renato Freda, Responsabile Marketing Operativo de La Molisana

Collaborazioni e Patrocini

“Bufala Fest – non solo mozzarella” è organizzato in collaborazione con l’Associazione “Giardino delle Idee”, con Coldiretti Campania e con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

L’evento gode del patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e della Città Metropolitana di Napoli ed è un’attività co-finanziata nell’ambito del PN FEAMPA 21-27 – OS 2.2 azione 4 Intervento 2, il Programma Nazionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura che affronta tre sfide fondamentali per accompagnare l’evoluzione dei settori della Pesca e dell’Acquacoltura entro il 2030: transizione verde, transizione digitale e resilienza, alle quali si aggiunge l’intento di favorire trasversalmente i processi di innovazione.

Feampa Campania

Con l’intervento 222402, la Regione Campania ha avviato un piano di attività per la valorizzazione e la promozione delle produzioni ittiche campane: piccoli pelagici, mitili e tonno rosso. Il piano favorisce la conoscenza e il rafforzamento del mondo della pesca e dell’acquacoltura campane attraverso le sue imprese, incoraggia il consumo di prodotti ittici sostenibili in funzione di freschezza, stagionalità, sicurezza alimentare e consumo consapevole, in particolare tra i giovani e le famiglie, rafforzando il legame tra territorio, identità gastronomica e economia blu.

I Partner della nona edizione di “Bufala Fest – non solo mozzarella”

La nona edizione di “Bufala Fest – non solo mozzarella” gode del supporto di autorevoli brand di prestigio internazionale, come: Agugiaro & Figna Molini S.p.A. Società Benefit con le farine Le 5 Stagioni e Le Sinfonie; Leffe; Pepsi; Lay’s; Chin8 Neri; La Fiammante; Corona; Sannio Consorzio Tutela Vini; La Molisana; Ferrarini; Aperol 1919; Caseificio Colonne; Gran Bufalo; La Contadina; Guappa; Olio Zucchi; Acqua Nerea; MSC Crociere; Caffè Kimbo; Ballarini; Zwilling; Imperatore Hotellerie; Dolce & Salato Scuola di Cucina e Pasticceria; Fonderia Nolana Del Giudice; ANM Azienda Napoletana Mobilità SpA; Di Cosmo Group; Villa Minieri; Minichini Meetings Club; Bio Table; Marana Forni.

Tema 2025: La Conoscenza – il sapere è nel sapore

Il tema scelto per l’edizione 2025 è la “Conoscenza – il sapere è nel sapore” e attraverso un nutrito e qualificato cartellone di incontri e dibattiti, scopriremo come, per la filiera bufalina, così come per quella agroalimentare e per quella ittica, essa rappresenta uno strumento potente per rafforzare la fiducia del consumatore, favorire la fidelizzazione del cliente e promuovere pratiche di produzione sostenibili, dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

Gli Artisti del Gusto

Sono oltre 30 gli stand presso i quali sarà possibile degustare le pietanze preparate dagli “artisti del gusto”, gli espositori della nona edizione di Bufala Fest che proporranno piatti e ricette con almeno un prodotto della filiera bufalina saranno i seguenti: Fratelli La Bufala; La Molisana; Meat Vittorio; Cecere Visionary Dessert; Casatiè; Mennella; Maturo; Morsito; ‘A Malafemmena; Armando Scaturchio; Donna Rosaria; Trattoria Nennella; B Aoh; Pizzaioli Veraci; I Marigliano; Zito 41; San Carlo 17; Canova Urbana; Re Pazzo; Benvenuti al Sud; Pink House; Tufò; Del Gallo; Centodieci Gradi; Antica Pizzeria Chiaia; Donna Lucia Prisco; Caseificio Colonne; La Contadina; Kimbo; Guappa.

Accesso Gratuito e Ticket degustazione

L’ingresso al Villaggio di Bufala Fest è gratuito e sarà aperto tutti i giorni, dal 3 al 7 settembre 2025, dalle ore 12:30 alle ore 24:00 e l’ingresso.

Così come è gratuita anche la visione degli show cooking in programma nell’Arena del Gusto e dei talk tematici in programma nell’Area Giardino delle Idee.

Per tutti coloro che vogliono gustare le prelibatezze gastronomiche proposte dagli espositori, sono previste tre tipologie di ticket:

Ticket Adulto che, al costo di euro 18,00, comprende:

1 pasto a scelta tra: Primo, Pizza, Panino e 500 gr. di Mozzarella di Bufala Campana Dop.

1 sfizio a scelta tra: Dolce Monoporzione, Gelato,Graffa, Polacca Aversana, Sfogliatella, Cuoppo fritto, Porzione Casatiello, 250g di Mozzarella di Bufala Campana Dop.

1 bevanda a scelta tra: Aperol Spritz/Birra/Bevanda analcolica/Acqua.

Liquore + Caffè: 1 liquore Guappa + 1 caffè Kimbo.

Ticket Bambino che, al costo di euro 15,00, comprende:

1 pasto a scelta tra: Primo, Pizza, Panino e 500 gr. di Mozzarella di Bufala Campana Dop.

1 sfizio a scelta tra: Dolce Monoporzione, Gelato,Graffa, Polacca Aversana, Sfogliatella, Cuoppo fritto, Porzione Casatiello, 250g di Mozzarella di Bufala Campana Dop.

1 bevanda a scelta tra: Bevanda analcolica/Acqua.

Ticket Gluten Free che, al costo di euro 16,00, comprende:

1 pasto a scelta tra: Primo o Pizza.

1 sfizio a scelta tra: Dolce Monoporzione o Gelato.

1 bevanda a scelta tra: Aperol Spritz, Birra senza glutine, Bevanda analcolica, Acqua.

Salta la Fila

Inoltre, sul sito ufficiale dell’evento, collegandosi al link https://www.bufalafest.com/shop/ è prevista la sezione “Salta la Fila” dalla quale è possibile acquistare in anticipo le diverse tipologie di ticket, consentendo il duplice vantaggio di evitare la coda alle casse e di ricevere un bellissimo gadget dell’evento, da ritirare sempre presso le casse.

Park & Go: Servizio integrato Parcheggio Brin + Tram a 5 euro

Per raggiungere in maniera comoda e conveniente il luogo della manifestazione “Bufala Fest – non solo mozzarella”, in programma a Napoli dal 3 al 7 settembre 2025, in Piazza Municipio, ANM mette a disposizione un servizio combinato Parcheggio + Tram, con corsa diretta BRIN – Piazza Municipio, dalle ore 12:30 alle ore 00:30 ad un prezzo complessivo di 5 euro (valido fino a 4 persone). Utilizzare Park & Go sarà semplice: il cliente deve recarsi alla cassa automatica e acquistare il titolo “Bufala Fest 2025” pagando 5 euro in contanti o con carta di credito. Lo stesso titolo consente di utilizzare il Tram in andata e ritorno (fino a 4 persone). Al termine della sosta il cliente deve recarsi con la propria autovettura all’uscita del parcheggio ed inserire nella colonnina il ticket “Bufala Fest 2025” per aprire il gate.