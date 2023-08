Bufala fest, Martusciello: Si faccia alla Mostra d’Oltremare

“Il Bufala fest si deve svolgere alla mostra d’oltremare”. E’ quanto chiede il coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, che contesta la scelta di organizzare l’edizione 2023 dell’evento in piazza Municipio. Martusciello definisce “folle” il dispositivo di traffico che sarà istituito dal 31 agosto al 13 settembre per consentire lo svolgimento della manifestazione. “Manfredi dove vive? Abbiamo uno spazio dedicato a questi eventi che è la Mostra d’Oltremare. Non si comprende per quale ragione – prosegue l’eurodeputato- si deve rendere impossibile la vita ai napoletani con queste scelte dissennate” Secondo Martusciello “è sconcertante che non ci sia stata una consultazione prima di emanare provvedimenti che impattano in modo disastroso sulla vivibilità della città. Troppo facile bloccare Napoli per chi, come Manfredi, vive a Nola o a Sessa Aurunca”.