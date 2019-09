Bufala Fest, sfida tra 120 pizzaioli: ecco i vincitori del Trofeo Pulcinella

Si è chiusa ieri sera, a Napoli, presso l’Arena del Gusto del Villaggio di Bufala Fest, la V edizione del Trofeo Pulcinella, organizzato dall’Associazione Mani d’Oro, presieduta da Attilio Albachiara. Una entusiasmante “maratona” nel corso della quale centoventi pizzaioli, italiani e stranieri, hanno mostrato le loro capacità, in tre diverse categorie di gara: “Tradizionale”, “Contemporanea” e “Senza Glutine”.

“Sono molto soddisfatto – spiega l’organizzatore Attilio Albachiara – per la qualità e la preparazione dimostrate da tutti i pizzaioli che hanno gareggiato nel corso di questa edizione. Il Trofeo Pulcinella oltre ad affermarsi come una competizione sana, seria e trasparente, si configura sempre più come un importante vetrina per tutti quei giovani piazzaioli di talento, che, grazie al Trofeo hanno potuto, possono e potranno dimostrare le loro doti e il loro valore”.

Nel tardo pomeriggio di ieri, ha avuto luogo l’attesissima cerimonia di premiazione, nel corso della quale sono stati assegnati i seguenti premi:

CLASSIFICA GARA DI PIZZA NAPOLETANA TROFEO PULCINELLA VOTO GIURIA TECNICA

1° PASQUALE MIELE – VOTI 546

2° PASQUALE SERRA – VOTI 532

2° NICOLA LAINO – VOTI 532

3° DENNIS COLOSIMO – VOTI 518

4° GIORGIO VILARDO – VOTI 517

5° VITO MELEDANDRI – VOTI 513

CLASSIFICA GARA DI PIZZA CONTEMPORANEA TROFEO PULCINELLA VOTO GIURIA TECNICA

1° GIACOMO GARAU – VOTI 513

2° MARIO VERDICCHIO – VOTI 511

3° VINCENZO MARRUOCCO – VOTI 504

4° IRENE MALFARA’ – VOTI 502

5° VINCENZO CERUSO – VOTI 501



CLASSIFICA GARA DI PIZZA NAPOLETANA TROFEO PULCINELLA VOTO GIURIA POPOLARE

1° KEN IMAI – VOTI 2188

2° GIUSEPPE FERRANTI – VOTI 2033

2° FILIPPO TESTONE – VOTI 2033

3° FRANCESCO CROCCO – VOTI 1994

4° FRANCESCO FILIPPELLI – VOTI 1908

4° ANTONIO CATERINO – VOTI 1908

5° MICHELE DE MARTINO – VOTI 1853



CLASSIFICA GARA DI PIZZA CONTEMPORANEA TROFEO PULCINELLA VOTO GIURIA POPOLARE

1° SALVATORE CAPASSO – VOTI 2087

2° GIORGIO MARRAS – VOTI 2072

3° SALVATORE PRIMICERIO – VOTI 1977

4° MICHELE CATALANO – VOTI 1896

5° FRANCESCO FORTUNA – VOTI 1857

CLASSIFICA GARA DI PIZZA SENZA GLUTINE TROFEO PULCINELLA VOTO GIURIA TECNICA

1° ANIELLO MANSI – VOTI 413

2° ANTONIO BUONAUGURIO – VOTI 408

3° DOMENICO VASSALLO – VOTI 406

4° CESARE FALSONE – VOTI 391

5° ANTONIO DE TURRIS – VOTI 388

Gli sponsor del trofeo Pulcinella hanno anche riservato ai concorrenti dei premi speciali omaggiando i pizzaioli di seguito elencati

PREMIO MARANA – PASQUALE MIELE PREMIO

PREMIO 5 STAGIONI – CARLO SCELZI

PREMIO LA FIAMMANTE – ROBERTO SPINELLI

PREMIO F.LLI BENEDUCE – DAVIDE TESTA

PREMIO F.LLI MANTOVA – MARIO MATARAZZO

PREMIO GI.METAL – GIOVANNI GIAMBARCO

PREMIO GARGIULO – PASQUALE SERRA

PREMIO CHE BIRRA – ROBERTO ESPOSITO

PREMIO ELIANI – FRANCESCO CROCCO

PREMIO SAPORI DI NAPOLI – ANTONIO CATERINO

PREMIO C.D.A. DISTRIBUZIONI – ALEX DI BIASE

PREMIO DEL PRETE – CARLO SCELZI E GIOVANNI