Bufala Fest, torna il trofeo Pulcinella: in gara sul lungomare di Napoli 120 pizzaioli

Folla anche ieri sera, malgrado il big match Juve-Napoli, nel grande Villaggio del Gusto sul Lungomare di Napoli, per il Bufala Fest con i suoi 50 stand di food, nei quali i prodotti della bufala e del bufalo sono assoluti protagonisti: mozzarella, carne in tutte le sue declinazioni, pizze, dolci e tanto altro. Molto apprezzati e seguiti anche gli spettacoli gratuiti, il contest e gli show cooking. Oggi gli organizzatori Antonio Rea e Francesco Sorrentino hanno premiato l’Unione Pizzerie Storiche Napoletane “Le Centenarie” con questa motivazione: “per la capacità di fare squadra e per aver saputo unire l’inestimabile patrimonio di storia, di valori e di competenze insito in ognuna delle singole pizzerie associate”.

L’Unione Pizzerie Storiche Napoletane ‘Le Centenarie’ rappresenta un esempio da imitare per intere generazioni di pizzaioli, un sodalizio che ha avuto la lungimiranza di mettere in rete le energie delle singole eccellenze, valorizzando e promuovendo, attraverso il prodotto pizza, la tradizione e la cultura partenopea ovunque nel mondo”. Due iniziative animeranno la giornata di domani: il Trofeo Pulcinella e l’inizio del programma di Workshop Tematici con operatori, esperti e rappresentanti delle istituzioni. Il “Pulcinella”, organizzato dall’Associazione Mani d’Oro, coinvolgerà 120 pizzaioli, provenienti da varie parti del mondo. Sul Lungomare Caracciolo dalle ore 21,30 spettacolo gratuito con Marco Carta e il comico Peppe Iodice.