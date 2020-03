Sette voli in arrivo all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova sono stati dirottati su altri scali a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo il capoluogo ligure. In particolare non hanno potuto atterrare nello scalo genovese due voli provenienti da Roma e Napoli altri provenienti da Parigi, Londra, Amsterdam e Tirana.