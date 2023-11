Bufere di vento e mareggiate, da stasera allerta meteo in tutta la Campania

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche su tutta la Campania valida dalle 23 di oggi, mercoledì 22 novembre, alle 23 di domani. Lo rende noto la Protezione Civile. Sulle coste esposte ai venti delle zone 1 e 3, ossia sul litorale che va dal confine nord della Campania con il Lazio fino al golfo di Napoli passando per la piana casertana, includendo le isole del Golfo e il tratto vesuviano nonché sulla costiera Sorrentino-amalfitana, oltre al vento forte è previsto anche mare agitato con possibili mareggiate. Si raccomanda ai sindaci e alle autorità competenti di tutto il territorio regionale di attuare le misure previste dai piani di protezione civile e di assicurare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti (comprese le impalcature, la cartellonistica e gli impianti provvisori) e del moto ondoso. -Nota: la zona di allerta meteo 1 comprende, in dettaglio: Piana Campana, Napoli, Isole, area Vesuviana; la zona 3 include: penisola Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno, monti Picentini.