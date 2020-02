Buffagni: “Tante volte con Renzi il vaffa è istintivo”

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – “La manifestazione di domani un ritorno al vaffa? Ogni tanto un vaffa va sempre bene. Non dal governo? Non ho detto la parola intera, quando uno è al governo la vien da dire poi si morde la lingua. “. Lo ha detto il viceministro dello Sviluppo economico Stefano Buffagni in un’intervista a Circo Massimo, su Radio Capital.

“Detto questo, siccome c’è la revisione della delibera sui vitalizi il 20, chiediamo agli italiani di darci una mano a ricordare a chi sta nei palazzi che il mondo reale fuori vuole che i politici vengano trattati come i cittadini”, ha concluso Buffagni.