Buitoni, Bolognese: a Benevento investimento per esportare la pizza in tutto il mondo

La pizza italiana da Benevento in tutto il mondo, grazie alla scelta di Nestlé di trasformare la fabbrica Buitoni di Benevento in hub internazionale della pizza surgelata. “L’investimento di 50 milioni di euro annunciato lo scorso anno da Nestlé per lo stabilimento Buitoni di Benevento sta procedendo secondo i tempi previsti. Confermiamo la nostra intenzione di far crescere e sviluppare il mercato domestico della pizza insieme a nuovi mercati esteri – ha dichiarato Stefano Bolognese, business executive officer di Buitoni – Il progetto prevede tre linee di produzione e le migliori tecnologie per arrivare a produrre a regime fino a 350 pizze al minuto. L’investimento rappresenta un’occasione di rilancio per Benevento e il Sannio, territorio dell’eccellenza di tradizioni sapere e competenze anche per la produzione industriale di pizza surgelata”.