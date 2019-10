Bulgaria, a Marin Raykov l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia

L’Ambasciatore d’Italia a Sofia, Stefano Baldi, ha consegnato a S.E. Marin Raykov, ex Ambasciatore di Bulgaria in Italia e attualmente Ambasciatore a Londra, l’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia conferitagli dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella. L’alta onorificenza è stata assegnata a riconoscimento del costante impegno dell’Ambasciatore Raykov per lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti fra Italia e Bulgaria. Durante il lungo periodo trascorso in Italia egli ha favorito importanti scambi culturali e commerciali contribuendo ad un consolidamento degli ottimi rapporti esistenti fra i due Paesi. Nel ringraziare per l’onorificenza l’Ambasciatore Raykov ha ricordato, nel suo discorso, alcuni momenti storici salienti che testimoniano nei secoli i contatti e la solidarietà tra i due Paesi. In particolare, egli ha ricordato l’importante anniversario che ricorre nel 2019, relativo ai 140 dall’avvio delle relazioni diplomatiche bilaterali. Una lunga storia di amicizia che ha portato allo sviluppo di rapporti proficui caratterizzati dalla lealtà e dalla correttezza.