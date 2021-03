Bulgaria, certificato di ospitalità italiana all’estero per 15 ristoranti e 2 gelaterie

Premiati 15 ristoranti e 2 gelaterie italiane a Sofia, in Bulgaria, con il certificato Ospitalità Italiana all’estero, il riconoscimento promosso da Unioncamere e Isnart (Istituto Nazionale di Ricerche Turistiche) per la salvaguardia e la valorizzazione del Made in Italy nel mondo. I 15 ristoranti premiati si sono contraddistinti per aver seguito alcuni requisiti essenziali: l’accoglienza, la proposta gastronomica, la carta dei vini e l’utilizzo di particolari prodotti, come l’olio extravergine di oliva, che fanno riferimento alla tradizione produttiva del nostro Paese. Le 2 gelaterie si sono differenziate per aver garantito un’accurata accoglienza, l’uso di particolari attrezzature Made in Italy per la preparazione dei prodotti, lavorando con trasparenza mediante un approccio ecocompatibile. I 15 ristoranti e le 2 gelaterie italiane di Sofia sono stati premiati nel corso del 1° evento ufficiale Ospitalità Italiana nel Mondo in Europa per il 2021, organizzato dalla la Camera di Commercio Italiana in Bulgaria. alla presenza dell’Ambasciatrice d’Italia a Sofia, S.E. Giuseppina Zarra, del Presidente di Isnart, Roberto Di Vincenzo e del Presidente della CCIB Marco Montecchi. Il premio viene dato da 10 anni alle strutture che valorizzano le tradizioni enogastronomiche italiane, l’utilizzo di produzioni agroalimentari del nostro Paese, la promozione del valore autentico del Made in Italy e come contrasto al fenomeno dell’Italian sounding.