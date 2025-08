Bulgaria, Federcomtur fa rotta verso i Paesi dell’Est Europa

Federcomtur, associazione leader nella tutela del Made in Italy, fa rotta verso l’Est Europa. Presentata, presso il porto turistico Marina d’Arechi di Salerno, la nuova articolazione che si occupa di aprire un ponte verso i Paesi balcanici e, più in generale, dell’Europa orientale. La struttura avrà sede a Sofia, capitale della Bulgaria, e sarà presieduta dall’imprenditrice Ester Lucia Di Iorio. L’idea è quella di creare un filo diretto con l’Est Europa per assistere e accompagnare le aziende italiane che intendono investire in quell’area e, al tempo stesso, valorizzare le eccellenze del Made in Italy. “Direi che è nostra intenzione anche quella di promuovere un nuovo approccio al turismo – dice Claudio Pisapia, segretario generale nazionale di Federcomtur – che deve diventare un sistema economico integrato e incentrato su un connubio tra innovazione, identità e relazioni”. Primo obiettivo di Federcomtur Est Europa è il raggiungimento di 1.000 aziende aderenti. “Metteremo in campo azioni concrete per dare valore aggiunto alle imprese”, evidenzia la Iorio. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il direttore generale di Federcomtur Est Europa, Luigi Cerruti, e il presidente dell’Unaco, Unione Nazionale Costruzioni, Angelo Grimaldi. Non erano presenti, ma hanno comunque inviato i loro saluti, il presidente nazionale di Federcomtur, Maurizio Ingenito, e il vicepresidente Carmelo de Vita.