Bulgaria, il console Famiglietti diventa presidente del Leon d’Oro per la diplomazia e cultura

L’avvocato Gennaro Famiglietti, console generale della Bulgaria e coordinatore nazionale della FE.N.CO. (Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia), nonché segretario generale del Corpo Diplomatico Consolare Napoli Campania e presidente dell’Istituto di Cultura Meridionale, assume oggi un nuovo prestigioso incarico: la presidenza del Leon d’Oro per la diplomazia e la cultura. Già insignito nel 2022 del Gran Premio Internazionale Leone d’Oro per meriti culturali, professionali e diplomatici dal presidente Sileno Candelaresi, Famiglietti rafforza il suo impegno nella diffusione della cultura e nella promozione della cooperazione internazionale. La sua missione si concentra sulla costruzione di ponti tra le nazioni, diffondendo messaggi di pace, solidarietà e coesione tra le comunità cosmopolite. Attraverso la valorizzazione delle tradizioni culturali e il dialogo interculturale, il suo operato mira a favorire l’amicizia tra i popoli, la stabilità politica e la pace sociale su scala globale.