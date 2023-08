Bulgaria, si conclude la Settimana della Cultura Italiana

Si è conclusa presso il Centro culturale Dvoretsa (Il Palazzo) di Balchik in Bulgaria la VI edizione della Settimana della Cultura Italiana. All’inaugurazione del 21 luglio, iniziata con la mostra “Il mondo dell’opera in dipinti” e un concerto dell’Opera di Stato di Varna con la solista ospite Chiara Tarquini dall’Italia, hanno partecipato l’Ambasciatrice d’Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, la direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura in Bulgaria, Maria Mazza, il Corrispondente Consolare a Varna, Antonio Tarquinio. La mostra “Il mondo dell’opera in dipinti” è un elemento del progetto di scambio culturale “L’Opera – La Pittura musicale”, organizzato dal Consolato Onorario d’Italia a Varna con il Corrispondente Consolare Antonio Tarquinio e il consulente per le attività culturali Dimitar Stoynov in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia a Sofia e l’Istituto Italiano di Cultura e con il patrocinio del Ministero della Cultura della Bulgaria. Il ciclo “L’Opera – La Pittura musicale” è una piattaforma annuale per mostre-concerto tematiche di artisti e interpreti bulgari e italiani dell’opera e delle arti visive. Nei prossimi mesi le opere della mostra saranno esposte in vari spazi artistici, tra i quali la Galleria d’Arte “Largo” e le sale del Teatro Drammatico di Varna (nel mese di agosto), il Museo “Boris Christoff” di Sofia (a ottobre), il Palazzo Rospigliosi di Roma (a novembre). In dicembre torneranno nuovamente a Varna per l’ultimo evento dell’anno – il Concerto di Gala di Natale dell’Opera di Stato di Varna.