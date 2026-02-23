Bullismo, il perché dei troppi silenzi: a Casa Sanremo si presenta il libro di Claudia Conte

Arriva in libreria “Dove nascono i silenzi”, pubblicato da Fall In Lov, il nuovo lavoro della giornalista e portavoce dell’Osservatorio nazionale contro il bullismo Claudia Conte. Un romanzo-saggio che affonda nelle micro-violenze quotidiane, nei non detti e nelle fragilità emotive tramandate di generazione in generazione. L’opera sarà presentata in anteprima il 27 febbraio alle 14.10 a Casa Sanremo, nell’ambito del Festival di Sanremo.

“I conflitti tacciono, rimangono sottotraccia, consumano e attraversano, senza parole, le famiglie e le loro relazioni, spesso intrecciate con dinamiche patriarcali, autoritarie e di controllo. Una realtà che emerge con forza nei fatti di cronaca legati a violenze domestiche, bullismo e fragilità adolescenziali, mostrando i condizionamenti che incidono sulle relazioni e la crescita emotiva delle nuove generazioni”, spiega la giornalista.

Il libro è realizzato con il patrocinio dell’Osservatorio nazionale contro il bullismo e di Federformazione, in collaborazione con gli esperti del Centro ricerche etnoantropologiche Crea.

Una famiglia qualunque, solo in apparenza

Al centro della narrazione c’è una famiglia che dall’esterno sembra ordinaria. Carmela è una donna mite, abituata a tacere e a farsi carico di tutto; Salvatore è un uomo stimato fuori casa ma autoritario e svalutante nello spazio domestico, dove il controllo si manifesta attraverso micro-umiliazioni quotidiane.

Quando un episodio di violenza spezza l’equilibrio apparente, il non detto esplode. E a quel punto ascolto, educazione alla nonviolenza e capacità di nominare il conflitto diventano le uniche strade possibili per spezzare il ciclo.

La presentazione durante il Festival della canzone

“Dove nascono i silenzi” sarà presentato in anteprima il 27 febbraio, dalle 14,10, all’interno di Casa Sanremo, durante l’edizione 2026 del Festival. Con l’autrice interverranno l’on. Gimmi Cangiano, componente della VII commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, e il senatoe Gianni Berrino, con delega al governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Un libro che non gira intorno al problema: mette il dito nella piaga, chiama le cose con il loro nome e invita a fare i conti con quella rabbia silenziosa che, se ignorata, prima o poi presenta il conto.