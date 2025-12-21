Buon compleanno Napoli: la festa per i suoi primi 2.500 anni

Sono arrivati al Real Bosco di Capodimonte quando era ancora buio, pronti a godersi l’alba dei 2500 anni sul Belvedere via via baciato da un sole primaverile, accolti dalla musica tra selfie e auguri: ai cittadini e ai turisti che si erano prenotati si sono uniti anche i tanti sportivi che popolano il parco reale ogni mattina. Successo del concerto all’alba che ha aperto la giornata clou delle celebrazioni del Comune dei 2500 anni dalla fondazione di Neapolis, data simbolica 21 dicembre, con tanti eventi che attraversano la città e dei suoi luoghi iconici, aperti dall’applauditissima esibizione di Matriarcanto alle prime luci del giorno, all’insegna della musica colta e popolare. ‘Buon compleanno Neapolis’ si conferma momento culminante del programma del Comune di Napoli voluto dal sindaco Gaetano Manfredi, con il coordinamento dell’assessora al Turismo Teresa Armato e la direzione artistica di Laura Valente, programma costruito lungo un anno, attraverso pratiche artistiche, istituzioni culturali e comunità territoriali. La maratona culturale dall’alba al tramonto si conclude con una serata speciale nel salone delle feste del Museo e Real Bosco di Capodimonte, grazie alla collaborazione istituzionale con il direttore Eike Schmidt ma vede anche una costellazione di eventi diffusi che coinvolgono teatri, spazi di produzione e luoghi come il teatro San Ferdinando, dal centro storico a Bagnoli.

E proprio il teatro di Eduardo è stata la seconda tappa della giornata, con l’inaugurazione della mostra ‘Frammenti di una vita per il teatro. Paolo Grassi e Eduardo De Filippo tra Sud e Nord’ a cura di Francesca Grassi. La mostra, co-prodotta dalla Fondazione Paolo Grassi (presente il presidente Stefano Rolando), dal Comune di Napoli – Napoli 2500, in collaborazione con il Teatro di Napoli – Mercadante, il Teatro San Ferdinando e la Fondazione Eduardo De Filippo, restituisce attraverso fotografie, documenti, video e un carteggio inedito il dialogo tra due figure centrali del Novecento teatrale. Anche qui presenti tanti gli appassionati, il mondo del teatro napoletano, cittadini e turisti, che hanno assistito alla performance di Antonello Cossia. In mostra anche una locandina dello spettacolo del Piccolo ‘L’albergo dei Poveri’ di Gorkij a La Fenice, occasione per ricordare la centralità del grande palazzo che sta tornando aperto alla città e dove fino a marzo si può visitare lo spazio ‘Ancora qui’ a cura di Laura Valente. Due i momenti di spettacolo a Capodimonte: “In nome della madre per NAPOLI2500” di Erri De Luca, con la regia di Gianluca Barbadori e l’interpretazione di Galatea Ranzi, Madonna dei nostri giorni, e Napoli millenaria, prima assoluta di Yaman Okur, che firma anche regia e coreografia. Un progetto che intreccia corpo, suono e immagine, con il dj set Barock di Salvio Vassallo e la partecipazione dei giovani rapper del laboratorio “La Costituzione siamo noi”, ideato da Laura Valente all’interno di Futuro Quotidiano, progetto culminato nella tradizione in lingua napoletana della Costituzione e curato, nella parte attoriale, da Francesco Di Leva.