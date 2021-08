Buon compleanno Peppe “Black”: nato sotto il segno dell’estate

Se è vero che la data di nascita rivela il carattere di una persona, allora la dimostrazione di ciò è Peppe Russo, meglio conosciuto come Peppe “Black”, il patron del “Music on the Rocks” di Positano, e “complice” di tutti gli altri progetti che ne son conseguiti (Rada Beach Restaurant, Rada Rooftop, Fly Lounge Bar). Il 21 agosto, nel bel mezzo dell’estate, ricade il suo compleanno. Ed, infatti, lui sin da piccolo ha eletto la stagione estiva come periodo ideale in cui creare, lavorare, adoperare le sue abilità: ha dapprima collaborato con il papà presso il ristorante “Chez Black”, e poi ha animato la consolle delle serate del “Music on the Rocks”, tra i club più belli e noti d’Italia, meta di tanti personaggi famosi intenzionati a divertirsi lontani da occhi indiscreti.

L’ottavo mese dell’anno è un mese pieno di luce, di colori e di sole. E come lo è agosto lo sono anche le persone nate in questo bellissimo mese. Le persone che nascono ad agosto sono coraggiose, sempre alla ricerca di nuove avventure. Amano mettersi in gioco ed affrontare sempre nuove sfide senza alcuna paura. Ed effettivamente è quello che Peppe ha sempre fatto, calcando la mano in questi ultimi due anni – certamente non semplici a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica –, quando anziché rallentare ha accelerato le sue intenzioni avviando l’anno scorso il progetto “Rada Beach Bistrot”, ristorante pop up in riva al mare aperto sia a pranzo che a cena, e quest’anno il “Rada Rooftop” – unico ristorante in Italia ad avere sala e cucina sotto le stelle e con un panorama mozzafiato – e riaprendo il “Music on the Rocks” con una veste diversa che, sebbene contempli il rispetto di tutte le normative anti – Covid19, assicura tanta buona musica affiancata ad una rinnovata offerta beverage e ad una insolita proposta food. Dunque, temerarie ed intraprendenti, ma non solo. Le persone nate nel mese più importante dell’estate sono anche gentili e leali, infatti Peppe collabora da decenni sempre con lo stesso staff, rispettando le competenze di ogni suo singolo componente, dunque senza mai interferire con le loro competenze, ed in generale nel rispetto del concetto di “lavoro”. Caratteristiche che gli hanno fatto guadagnare anche la simpatia e la stima degli ospiti blasonati dei suoi locali, che non appena sono in zona passano a trovarlo. Solo quest’anno sono intervenuti: i calciatori Matteo Politano e Dries Mertenz, l’allenatore Rino Gattuso, l’attore Alessandro Preziosi, la cantante Emma Marrone, l’attore Can Yaman, la star internazionale Jennifer Lopez, l’artista LL Cool J, e tantissimi altri.