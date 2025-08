Buon Compleanno Rototom! Il festival reggae compie 30 anni

Roma, 6 ago. (askanews) – Dal 16 al 23 agosto a Benicàssim (Spagna) si celebra la 30esima edizione del Rototom Sunsplash, il più importante festival europeo dedicato alla musica reggae, attivo dal 1994. L’evento richiama ogni anno oltre 200.000 presenze da tutto il mondo, affermandosi come punto di riferimento internazionale nel settore. La manifestazione si svolge su oltre 130.000 MQ, con cinque aree dedicate e oltre 200 spettacoli tra concerti, show e sound system, coinvolgendo artisti da più di 25 paesi e cinque continenti.

Il Main Stage ospita i BIG di fama internazionale come Shaggy, che celebrerà il 30esimo anniversario di “Boombastic”, e i leggendari The Wailers, in omaggio a Bob Marley, con la partecipazione di Ky-Mani e Julian Marley. Tra gli altri protagonisti figurano Burning Spear, Tiken Jah Fakoly, Misty in Roots e Steel Pulse. Il Lion Stage presenta artisti come gli italiani 99 Posse e Mellow Mood, Ana Tijoux e La Yegros, offrendo un’ampia panoramica della scena musicale globale.

La Dancehall è rappresentata da artisti come Kybba, Lampadread e Jazzy T, mentre i palchi Dub Accademy, Jumping e Jamkunda propongono generi vari, dal dub al reggae-core, dall’hip-hop all’afrobeat.

Il festival offre inoltre un ricco programma culturale, con attività, dibattiti, laboratori e spazi dedicati a tematiche sociali e ambientali, promuovendo valori di sostenibilità e inclusione.

Particolare attenzione è riservata a bambini e famiglie, nelle aree Magicomundo e Teen Yard. La collaborazione con il CERN di Ginevra si sviluppa nel Discovery Lab, mentre nel Social Forum -tra le altre cose- saranno ospitati interventi della Ministra dei Popoli indigeni del governo del Brasile Sonia Guajajara, il viaggiatore e documentarista Agustín Ostos e la Direttrice esecutiva di UNRWA España Raquel Martí.