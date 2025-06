Buone notizie, si fa per dire, caserecce e di portata limitata

I quotidiani cartacei, come i notiziari trasmessi via etere, ora sono impegnati anche su problemi più contenuti. Si stanno adoperando anche al fine di informare che in Occidente, ancora più importante, in Italia, la produzione industriale ha invertito l’andamento. Dopo che il segno “meno” per circa tre anni ha preceduto il valore percentuale di quella variazione, con lo scorso aprile è stato sostituito dal segno “più”. Se si volesse definire la reazione innescata dall’accaduto a quanti sono interessati da questo genere di notizie, oltre a un accenno al sorriso a denti stretti, non si potrebbe aggiungere nulla. Il motivo di tale conseguenza ricorda ciò che accadde nei pressi di una montagna, riportata in una leggenda dei tempi che furono. Una notte gli abitanti di un villaggio sentirono un forte rumore provenire dalla zona dove insisteva quel rilievo e si recarono sul posto per verificare. Una volta che furono giunti ai piedi di quel monte, notarono un topolino e pensarono senza indugio che fosse stato partorito da quel rilievo, accompagnato dal forte rumore. È perciò che quando l’argomento in discussione a un tavolino della bocciofila riguarda un fatto eclatante per la sproporzione che esiste tra la causa e l’effetto di un evento qualsiasi si cita. Calza a pennello a quanto si va esponendo, perchè, se non irrilevante, definirlo pressoché tale non sarebbe sbagliato. Il cambio di passo dell’andamento di cui prima, non va oltre lo 0,3 per cento, quindi, oltre a essere un decimale, la cifra significativa è al di sotto della mezza unitá. Ciò significa che il fatto descritto non può essere giudicato se non positivamente. Quando si prova a misurare l’effetto che esso potrebbe apportare all’economia del Paese, chi di competenza non può fare altro che prendere la sincerità a quattro mani e aggiungere uno o più cenni di imbarazzate scuse. Un dettaglio, però, cerca di riallineare la situazione: di solito quelle svolte a U non entrano in gioco per rimanervi un tempo breve: le più volte esse sono un segnale dell’avvenuta inversione del senso di marcia della congiuntura economica del Paese che indica di pari passo quei segnali numerici. È l’attimo che fugge e non bisogna lasciarselo scappare. D’altro canto, se la costruzione teorica di tali vicende è valida, a tradurla in modello operativo non dovrebbe essere impossibile riuscirci.

Salti chi può, avrebbe sentenziato il rospo.