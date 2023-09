Buoni libro, al via le domande a Pollena Trocchia

Pubblicato, in concomitanza con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’avviso pubblico indirizzato a genitori e tutori degli alunni frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio comunale per la fornitura totalmente o parzialmente gratuita dei libri di testo. Possono presentare richiesta coloro che appartengono a nuclei familiari con attestazione ISEE compresa tra zero e 10.633 (Fascia 1) e tra 10.633,01 euro e 13.300 euro (Fascia 2).

Le istanze, compilate sull’apposito modello “Allegato A”, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente, firmate e corredate da copia dell’attestazione ISEE in corso di validità e di documento di riconoscimento, dovranno essere presentate alla scuola di frequenza entro il prossimo 27 ottobre. «Abbiamo dato fin dall’inizio dell’anno scolastico la possibilità di presentare istanza dei buoni libri, lasciando un lungo lasso di tempo per la presentazione delle stesse onde evitare che la notizia possa sfuggire. Le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nella Fascia 1, successivamente con i residui si provvederà a erogare buoni per gli appartenenti alla Fascia 2», ha detto l’assessore alla Pubblica Istruzione Arturo Cianniello, ricordando inoltre come coloro che ancora non hanno ritirato i buoni libro relativi all’anno scolastico 2022/23 possono farlo rivolgendosi direttamente all’Ufficio Scolastico Comunale e che per spenderli hanno tempo fino al prossimo 30.11.2023.

Il rilascio dei “Buoni libro” sarà a cura dell’Ufficio Scolastico Comunale, per importi commisurati al costo complessivo dei libri di testo previsti per ogni classe e diversificati per fasce di reddito. «Il lavoro sui buoni libro rappresenta solo un aspetto dell’impegno che questa amministrazione comunale sta profondendo in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, che a nome di tutta la comunità cittadina auguro che sia proficuo per tutti gli alunni e la platea scolastica cittadina» ha detto il sindaco Carlo Esposito.