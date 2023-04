Burger King assume 300 Addetti Ristorazione

Il Gruppo ricerca personale da inserire nei 220 ristoranti in Italia

Burger King, uno dei principali gruppi di ristorazione al mondo, che rappresenta una realtà solida, strutturata, giovane e informale, assumerà 300 addetti alla ristorazione e al fast food da inserire negli oltre 220 ristoranti presenti sul territorio nazionale.

Gli Addetti alla Ristorazione dovranno gestire l’accoglienza, la registrazione degli ordini, la consegna e il pagamento, preparare i prodotti della cucina, seguire le procedure di pulizia e di sicurezza aziendale mantenendo in ordine la propria postazione di lavoro e gestire le materie prime; gli Assistenti Dirigenti dovranno gestire la selezione e la formazione del personale e dell’organizzazione dei turni delle squadre di lavoro, garantire la qualità del servizio e la soddisfazione dei clienti, svolgere mansioni operative in tutte le postazioni di lavoro all’interno del ristorante, collaborare alla realizzazione delle attività di comunicazione del locale, applicare le norme e i principi relativi alle procedure di sicurezza nella gestione dei depositi e gestire in autonomia i processi connessi all’apertura e alla chiusura del ristorante. Il gruppo Burger King inoltre offre diverse opportunità di Tirocini per Addetti al Fast Food , i quali dovranno saper accogliere i clienti, gestire ricezione e processo degli ordini, consegna e pagamento, relazionarsi con i colleghi, valutare la qualità del cibo, mantenere in ordine le postazioni di lavoro, svolgere attività di pulizia dell’area sala, bagni ed esterno, utilizzare le attrezzature di lavoro con cura, preparare, conservare e stoccare le materie prime consegnate al ristorante.Per verificare le altre figure…

continua a leggere