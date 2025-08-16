Burundi, team abruzzese consegna pannelli solari ad una scuola di Bujumbura

Un raggio di luce, letteralmente, è arrivato a Bujumbura grazie a una missione umanitaria guidata da un team abruzzese. Il professor Francesco Barone, docente dell’Università dell’Aquila e presidente della Onlus Help senza confini, ha coordinato l’acquisto e l’installazione di pannelli solari per l’istituto Saint Kizito, che ospita 230 bambini, molti dei quali con disabilità motorie.

L’intervento, realizzato nell’ambito della 63ª missione umanitaria dell’associazione, ha visto la partecipazione delle volontarie Sandra Silveri di San Vincenzo Valle Roveto e Miriana Sbaraglia di Sant’Eusanio del Sangro. I pannelli garantiranno elettricità stabile per illuminare aule e dormitori, conservare alimenti e farmaci, e far funzionare le attrezzature del laboratorio ortopedico dove si producono protesi per favorire la deambulazione.

Bujumbura, affacciata sul lago Tanganica, è crocevia di migliaia di profughi in fuga dai conflitti nell’est della Repubblica Democratica del Congo. Qui le difficoltà sono amplificate da carenze logistiche, scarsità di risorse e condizioni di vita estreme.

La missione è stata resa possibile grazie alla rete di donatori e associazioni che sostengono Help senza confini con raccolte fondi e contributi diretti. Oltre ai pannelli solari, sono stati consegnati anche viveri e farmaci, portando un aiuto concreto in una delle zone più fragili dell’Africa centrale.