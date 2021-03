Un autobus dell’Anm (Azienda napoletana mobilità) in servizio sulla linea 128 è rimasto bloccato in una buca venutasi a creare sul manto stradale in via Aniello Falcone, nel quartiere Vomero. A riportare l’accaduto è il sindacato Usb. A finire dentro la buca è stata la ruota posteriore destra. Paura tra i passeggeri che sono stati messi in sicurezza grazie all’intervento dell’autista dell’autobus. Nessuna persona è rimasta ferita.