Bus turistici, Confesercenti e Federnoleggio: Stop inaccettabile sulla Statale Amalfitana

Confesercenti Campania e Federnoleggio esprimono netta contrarietà all’ordinanza della Provincia di Salerno che, dal 13 luglio, introdurrà il divieto totale e permanente di transito dei bus turistici su un tratto della Statale Amalfitana. Secondo le due associazioni, il provvedimento rischia di compromettere la mobilità turistica e di arrecare gravi danni alle imprese della Costiera Amalfitana.

Per questo il presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, Vincenzo Schiavo, chiede l’immediata istituzione di un tavolo tecnico con istituzioni e operatori del settore.

«Vietare il transito ai bus turistici nel pieno della stagione estiva – afferma Schiavo – senza considerare le migliaia di turisti italiani e stranieri che hanno già prenotato le vacanze in Costiera, il lavoro svolto per mesi dai tour operator e gli investimenti degli operatori turistici, è una scelta del tutto inaccettabile. Una decisione che rischia anche di vanificare gli sforzi della Regione Campania e dell’assessorato al Turismo nella promozione della Costiera Amalfitana sui mercati nazionali e internazionali».

Per Confesercenti e Federnoleggio il provvedimento è stato adottato senza una preventiva valutazione delle ricadute economiche sulle imprese di trasporto, sulle strutture ricettive, sulle agenzie di viaggio, sulle guide turistiche, sui ristoratori e, più in generale, sull’intera filiera dell’accoglienza. Le associazioni contestano inoltre l’assenza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria.

“Chiediamo la convocazione urgente di un tavolo tecnico – prosegue Schiavo – al quale partecipi anche Antonio Paone, presidente di Federnoleggio, insieme alle istituzioni e agli operatori del comparto. Siamo pronti a presentare proposte concrete per conciliare le esigenze della sicurezza e della viabilità con quelle del turismo e delle imprese”.

“Gli sforzi degli imprenditori non possono essere cancellati da un provvedimento emergenziale adottato senza una programmazione condivisa – conclude Schiavo –. Se l’ordinanza non sarà sospesa o rivista, il rischio è compromettere non solo la stagione turistica in corso, ma anche l’immagine della Costiera Amalfitana, con ripercussioni sulle prenotazioni future e sulla competitività dell’intero territorio”.