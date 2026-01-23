Busitalia (gruppo Fs) acquisisce il gruppo City Sightseeing Italia

Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo Fs) specializzata nel trasporto pubblico su gomma e nella mobilità integrata, ha annunciato l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, attivo nei servizi di trasporto turistico nelle principali città italiane. L’operazione rientra nel Piano Strategico del Gruppo Fs, che punta a rafforzare l’intermodalità e ampliare l’offerta di servizi, includendo anche autobus turistici urbani e terminali logistici.

Integrazione tra trasporto locale e servizi turistici

“Con l’acquisizione del Gruppo City Sightseeing Italia, Busitalia consolida il proprio ruolo nella mobilità integrata e rafforza la presenza in un settore strategico come il turismo, rispondendo alle esigenze di una clientela italiana e internazionale”, ha dichiarato Serafino Lo Piano, amministratore delegato e direttore generale di Busitalia.

L’ingresso di City Sightseeing Italia favorisce l’integrazione tra trasporto locale, ferrovia e servizi sightseeing, creando soluzioni di intermodalità ferro-gomma che ampliano la catena del valore del trasporto turistico e contribuiscono alla valorizzazione delle città e del patrimonio culturale nazionale.

Presenza capillare e servizi diversificati

Il Gruppo opera, direttamente o tramite società controllate o partecipate, a Torino, Milano, Genova, La Spezia, Civitavecchia, Livorno, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Verona, con oltre 170 mezzi. L’offerta include servizi hop on hop off, noleggio autobus e pacchetti turistici pensati per la scoperta del patrimonio culturale italiano.