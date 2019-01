Chi butta con orgoglio le coperte di un povero senzatetto è razzista, non mascalzone

Gli ammiratori meridionali del Nord credono che se un provvedimento è iniquo, ne soffre solo chi la pensa diversamente. Per esempio, se le tre regioni della Padania, che sono più ricche, diventano tra poco autonome, non impoveriscono tutto il sud, ma solo chi ha votato per la sinistra. In senso lato la colpa è della Consulta, il cui giudizio arriva quando la legge ha già provocato danni ed è, quindi, inutile. Tale lungaggine influenza l’intero sistema giudiziario, che non assicura i diritti di chi ha ragione. Nel contratto di governo prioritarie sono le promesse elettorali e la ricerca del colpevole dei propri errori.

Due volte al giorno anche gli orologi fermi segnano l’ora giusta

To’! Questa volta ha ragione Luigi Di Maio. Vuole accogliere donne e bambini. Ma il partner è tetragono. Non capisce e si oppone agli sbarchi. Da respingere sono gli uomini, che spacciano e violentano. Benvenute le fattrici con prodotti già pronti per essere integrati. È la provvidenza a mandarle in un paese che invecchia così rapidamente. L’INPS crolla sotto il peso di tante pensioni. Servono, sì, per il consenso elettorale. Ma non ci sono i soldi per corrisponderle. Certo, prima gli italiani, che, però, non si riproducono. Un tempo c’era la complicità di Ogino & Knaus. Oggi, la pillola non sbaglia.

È più facile indossarne la divisa che comportarsi da vigile del fuoco

Da un po’ di tempo Il sistema finanziario italiano è ammalato. Sarebbe necessaria una riforma. Ma, sia per mancanza di competenza, sia per il malefico intervento delle lobby, non c’è iverso di attuarla. Quando una banca è sull’orlo del fallimento interviene lo stato. C’è, però, una notevole differenza tra ieri e oggi denominata, appunto, “cambiamento”. Consiste nell’uso delle parole (il gioco delle tre carte). Quando al governo c’erano gli altri, col denaro dei contribuenti si finanziavano i banchieri corrotti. Ora si interviene sulla Carige allo stesso modo, ma per salvare i risparmiatori.

Chissà se Dio previde che con la pillola sarebbe iniziata l’estinzione della specie

Se l’amore non fosse piacevole lo farebbero fare a noi, diceva il manovale nelle vignette di Altan. Erano i tempi delle rivendicazioni sindacali. Adesso lo fa chiunque. Finalmente siamo tutti uguali. Non ci sono più ricchi che fanno sesso e proletari che lo immaginano. La pillola ha livellato le classi sociali. Ecco perché non ci sono più scioperi né cortei ed è sparita la sinistra. Una volta c’era il rischio della gravidanza. Ora non più. Pazienza se non si procrea. L’importante è godere. L’abbiamo fatta in barba al Creatore. Si era illuso di averle pensate tutte per farci crescere e moltiplicare.

Salvati ragazzo, per fortuna i figli non appartengono più ai genitori

Briatore è quello che è. E ha il diritto, come chiunque, di pensare e dire tutto ciò che vuole. Anche diffondere messaggi che alimentano l’ignoranza. La colpa non è sua, ma di chi lo intervista, come se fosse un luminare, e lo lascia parlare, senza contraddirlo né criticarlo. Il figlio non andrà all’università, perché non gli serve laureato. Lo formerà lui. Dopo il diploma lavorerà col padre. Che cosa gli gioverebbe diventare avvocato o commercialista? Se ne avrà bisogno, li assumerà, li pagherà. La notizia campeggia su tutte le prime pagine, senza aggiungere che lo studio serve. E come.

Per risolvere i problemi del paese, tra poco avremo anche licenza di uccidere

Una volta si moriva per amore. Adesso si uccide inutilmente. La vita non ha più valore. Ogni giorno c’è chi ammazza i genitori per vendetta o per soldi, mariti che assassinano mogli per gelosia e persino i figli innocenti. Agguati moltali attorno agli stadi. Scontri persino alla festa della Lazio. Gli italiani non sanno più divertirsi se non c’è violenza. Liti in famiglia, bullismo nelle scuole, tafferugli in parlamento. Il Calcio non c’entra e neppure il razzismo. Siamo sempre più stupidi e ignoranti. Ci scandalizziamo per un innocente “buu” rivolto a miliardari che non sono più nemmeno negri.

Se continua così finiremo col vedere i negri al governo

Si era detto prima gli italiani e poi tutti gli altri. Lo aveva approvato il parlamento nel decreto sicurezza. Iinvece, ora si scopre che vengono prima i terroni. Sono loro a occupare le più alte cariche del paese. Il capo dello stato, il premier e uno dei suoi vice, il presidente della Camera, oltre a una miriade di ministri e sottosegretari. Persino il sindaco di Palermo è meridionale. Magari, godranno pure del reddito di cittadinanza. I soli sostenitori del Nord sono gli elettori del Sud che porgono l’altra guancia. Ma la Consulta tace, per non rilevare gli enormi vizi di costituzionalità.