Milano, 10 mar. (askanews) – E’ uscito venerdì 8 marzo 2024 “Butterfly”, il nuovo singolo di Emis Killa feat. Simba La Rue, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Per “Butterfly” Emis Killa ha scelto di collaborare con Simba La Rue, uno dei rapper protagonisti della scena contemporanea italiana e tra i nuovi talenti che più si sono fatti notare negli ultimi anni. Il brano, attraverso un sound che si apre con sonorità urban a cui poi si aggiungono suoni più elettronici e scanditi, permette alle voci dei due artisti di mescolarsi in un un racconto orgoglioso e autobiografico, senza la paura di essere diretti e sinceri, in grado di dare spazio all’esperienza della strada. “Butterfly”, infatti, rispecchia l’identità di Emis Killa e Simba La Rue, mettendo insieme l’immaginario di due elementi opposti e conviventi nell’animo umano: la forza e la fragilità, che caratterizzano la vita dei protagonisti, così come sono raffigurati metaforicamente anche nell’artwork del singolo. La grafica, infatti, rappresenta i due contrasti giocando sull’omonimia tra uno degli animali più caduchi in natura e una delle armi bianche più pericolose al mondo.

“Butterfly” rappresenta l’inizio del nuovo percorso di Emis Killa, dopo l’uscita nel 2023 del suo ultimo album “Effetto Notte”, certificato disco di platino, seguito dalla Deluxe edition “Effetto Notte (L’Alba)” e la collaborazione con Massimo Pericolo nel brano “Moneylove”, per quattro settimane alla #1 della top chart singoli (disco di platino). L’evento sold out al Forum di Milano del 28 ottobre 2023 ha confermato e consacrato Emis Killa (27 platini e 18 dischi d’oro in carriera) come uno degli esponenti più affermati della scena rap italiana.