BYD, arriva la super hybrid ATTO 2 DM-i

MILANO (ITALPRESS) – BYD presenta ai clienti europei la ATTO 2 DM-i, che unisce l’efficienza eccezionale della tecnologia Super Hybrid con Dual Mode a un abitacolo spazioso e ricco di soluzioni innovative. Dopo il successo della SEAL U DM-i, best-seller tra i plug-in hybrid in diversi mercati europei, e della SEAL 6, disponibile in versione sedan e station wagon, la tecnologia Super Hybrid con DM approda ora sulla ATTO 2 DM-i, pronta a ridefinire il concetto di SUV compatto. Questo modello combina la fluidità di guida tipica di un’auto elettrica con un’autonomia totale fino a 1000 km, offrendo ai clienti la libertà della mobilità elettrica con la tranquillità di un sistema ibrido di supporto. “La tecnologia Super Hybrid con DM rappresenta il passaggio ideale per chi vuole provare l’esperienza della guida elettrica senza preoccuparsi dell’autonomia. Con la BYD ATTO 2 DM-i portiamo questi vantaggi nel segmento dei SUV compatti, creando un modello unico. La combinazione di capacità elettrica pura e autonomia reale straordinaria la rende davvero speciale – è la prova di cosa intendiamo quando diciamo che non è un’auto, è una BYD” ha dichiarato la Vicepresidente Esecutiva di BYD, Stella Li.

La BYD ATTO 2 DM-i fonde lo stile deciso di un SUV con dimensioni compatte: 4.330 mm di lunghezza, 1.830 mm di larghezza e 1.675 mm di altezza, con un passo di 2.620 mm per massimizzare lo spazio interno e mantenere sbalzi ridotti. Il frontale adotta fari full LED e luci diurne sottili, per una presenza forte e moderna, mentre il paraurti con linee taglienti e prese d’aria verticali migliora l’efficienza aerodinamica. Le fiancate scolpite e il tetto “flottante” creano un profilo dinamico e raffinato, mentre al posteriore spiccano i fanali “Chinese knot” uniti da una barra luminosa orizzontale e lo spoiler superiore che richiama lo stile sportivo del marchio. Rispetto alla versione elettrica, la DM-i introduce una griglia frontale più ampia, nuovi dettagli decorativi sul paraurti e una diversa disposizione dei loghi posteriori. E’ disponibile in quattro colori, incluso il nuovo Midnight Blue, esclusivo per le versioni Super Hybrid.

La ATTO 2 DM-i porta la rivoluzionaria tecnologia Super Hybrid con DM (Dual Mode) nel segmento dei SUV compatti, offrendo prestazioni, silenziosità e autonomia senza precedenti.

Il sistema, già sperimentato con successo sui modelli SEAL U DM-i e SEAL 6 DM-i, combina motori elettrici ad alta velocità, la Blade Battery e un motore a benzina Xiaoyun da 1,5 litri con efficienza termica record del 43,04%. Il sistema può operare in due modalità: EV, in cui le ruote sono mosse solo dal motore elettrico; HEV, dove il motore termico ricarica la batteria e assiste il motore elettrico, mantenendo la sensazione di guida di un EV. Quando serve più potenza, la modalità HEV passa da Serie a Parallelo, combinando entrambi i propulsori. Il risultato è un sistema che funziona la maggior parte del tempo come un’elettrica, con fino a 90 km di autonomia a zero emissioni, e un consumo medio ponderato combinato di 1,8 L/100 km, per un totale di 1000 km di percorrenza combinata con una ricarica completa e un pieno di carburante. Accelerazione 0-100 km/h in 7,5 secondi e velocità massima di 180 km/h completano un profilo equilibrato tra efficienza e prestazioni. Due le configurazioni disponibili: Active: batteria da 7,8 kWh, 122 kW di potenza, 40 km di autonomia elettrica e 930 km totali. Boost: batteria da 18 kWh, 156 kW di potenza, 90 km di autonomia elettrica e fino a 1000 km totali, con caricatore AC da 6,6 kW (ricarica 15-100% in circa 3 ore). Gli interni della ATTO 2 DM-i combinano materiali di qualità, spazio generoso e tecnologia intelligente. La plancia integra uno schermo digitale da 8,8″ e un touchscreen centrale da 12,8″, con sistema multimediale aggiornato e controllo gestuale. Il nuovo assistente vocale “Hi BYD” è potenziato da AI generativa e modelli linguistici avanzati, capace di rispondere in modo naturale e di comprendere dialoghi prolungati e contestuali.

La versione Boost aggiunge tetto panoramico in vetro, sedili anteriori elettrici e riscaldati, volante riscaldato, vetri posteriori oscurati e ricarica wireless da 50W. Il bagagliaio da 425 litri si espande fino a 1335 litri abbattendo i sedili posteriori. Di serie su tutte le versioni: airbag multipli, controllo adattivo della velocità, frenata automatica d’emergenza, rilevamento angolo cieco, mantenimento corsia, riconoscimento segnali stradali e molto altro. La versione Boost include anche la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW.

La nuova BYD ATTO 2 DM-i arriverà nei mercati europei all’inizio del 2026. Come per tutti i modelli BYD, offre 6 anni di garanzia del costruttore e 8 anni su batteria e sistema di trazione.

Da oggi la nuova ATTO 2 DM-i Boost, la versione top di gamma, disponibile al lancio e per i primi clienti è ordinabile in tutte le concessionarie BYD al prezzo promo di 26.500 euro senza alcun vincolo di rottamazione o permuta. In alternativa, è disponibile con una rata di 189 euro al mese (anticipo 5.290 euro, TAN 6.82%). La versione Boost si distingue per la batteria da 18 kWh, i 156 kW di potenza, fino a 90 km di autonomia 100% elettrica e fino a 1.000 km di autonomia totale.

foto: ufficio stampa BYD Italia

