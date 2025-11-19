BYD celebra la prima Stella Michelin di Procaccini Milano

MILANO (ITALPRESS) – BYD celebra con orgoglio la prima Stella Michelin assegnata a Procaccini Milano, il ristorante guidato dallo Chef Emin Haziri, partner ufficiale del brand. Un riconoscimento che premia non solo il talento dello chef e della sua brigata, ma anche una visione comune fondata su innovazione, cura del dettaglio e qualità autentica.

La collaborazione tra BYD e Procaccini Milano nasce per unire l’eccellenza gastronomica e la mobilità sostenibile, due mondi che condividono lo stesso approccio: precisione, ricerca continua e un profondo rispetto per chi vive l’esperienza finale. Questa Stella conferma la solidità di un progetto che BYD ha scelto di sostenere fin dall’inizio, riconoscendo nello chef Haziri un professionista capace di reinterpretare la cucina d’autore con uno stile contemporaneo ed innovativo.

“Siamo felici di celebrare questo traguardo importante insieme allo Chef Haziri” – ha commentato Alessandro Grosso, Country Manager di BYD Italia – “La sua cucina racconta la stessa visione che accompagna ogni nostra innovazione: qualità senza compromessi, autenticità e un impegno concreto verso un futuro migliore. La Stella Michelin premia un talento straordinario e un modo nuovo di interpretare l’eccellenza, in perfetta sintonia con la filosofia BYD”.



Nel contesto della partnership, BYD supporta lo chef con l’utilizzo della Sealion 7, il SUV simbolo della tecnologia elettrica avanzata di BYD, dotato di Blade Battery con una capacità di 91,3 kWh, autonomia di oltre 500 km e prestazioni 0-100 in 4,5 s. Una scelta che rispecchia e amplifica i valori condivisi con il ristorante: efficienza, innovazione, sostenibilità reale.

La Stella Michelin ottenuta da Procaccini Milano è per BYD motivo di grande soddisfazione e l’inizio di un nuovo capitolo insieme: un percorso che valorizza le eccellenze italiane e rafforza l’impegno del brand nella promozione di una cultura della qualità e della sostenibilità.

foto: ufficio stampa BYD Italia

(ITALPRESS).