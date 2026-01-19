BYD estende la garanzia della Blade Battery a 8 anni o 250.000 km

MILANO (ITALPRESS) – BYD ha rafforzato il proprio impegno verso i propri clienti estendendo la garanzia delle Blade Battery a otto anni o 250.000 km, applicabile sia alle auto già in circolazione sia ai nuovi acquisti. La tecnologia Blade Battery è al centro di tutti i veicoli a nuova energia di BYD – sia 100% elettrici sia Super Hybrid. Queste vetture includono già una garanzia base di sei anni o 150.000 km, oltre a una garanzia anticorrosione di 12 anni senza limite di chilometraggio e alla copertura per l’unità di trazione elettrica di otto anni o 150.000 km.

Ora BYD ha aumentato a 250.000 km il limite di chilometraggio della garanzia specifica per la Blade Battery, mantenendo la durata di copertura a otto anni e uno State of Health (SOH) minimo garantito del 70%. Pertanto, gli attuali proprietari di un veicolo BYD elettrico o con tecnologia ibrida DM-i beneficeranno automaticamente dell’estensione della copertura.

Progettata per superare i limiti delle batterie tradizionali grazie a una struttura rivoluzionaria, la Blade Battery combina un design innovativo, materiali ad alta resistenza e sistemi avanzati di gestione energetica. Il risultato è un equilibrio unico tra sicurezza, efficienza e durabilità.

La Blade Battery utilizza chimica litio ferro-fosfato (LFP), una tecnologia che offre maggiore sicurezza, durata e sostenibilità, eliminando la dipendenza da materiali preziosi come nichel e cobalto e riducendo l’impatto ambientale.

Dopo intensi test di carico e resistenza, la Blade Battery ha dimostrato di superare i 3.000 cicli di carica e scarica, con una vita utile equivalente a 1,2 milioni di chilometri.

Ha ottenuto risultati eccezionali in valutazioni di sicurezza estreme, come il nail penetration test, durante il quale la temperatura superficiale rimane sotto i 60°C:10 volte inferiore rispetto a quella di una batteria convenzionale.

Ha inoltre dimostrato una resistenza straordinaria in test di sovraccarico fino al 260% e in prove in forno a temperature superiori a 300°C, oltre a test di schiacciamento, immersione in acqua salata e caduta da altezze significative, superando ampiamente gli standard internazionali di sicurezza.

Il design a forma di lama consente a ogni cella di funzionare come elemento strutturale trasversale, aumentando la rigidità torsionale complessiva e offrendo una protezione eccezionale contro urti e deformazioni. Ogni cella, compatta e leggera, è integrata in un modulo che riduce del 50% il volume occupato rispetto alle batterie tradizionali, permettendo ai progettisti di massimizzare lo spazio interno e ottimizzare il packaging del veicolo.

Grazie a queste innovazioni, la Blade Battery stabilisce un nuovo standard in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni, offrendo autonomie di rilievo – come i 570 km nel ciclo combinato per la BYD Seal Design – o velocità di ricarica elevate, come quelle della BYD Sealion 7 Excellence AWD, che con una potenza massima di ricarica in corrente continua di 230 kW può passare dal 30% all’80% in soli 18 minuti.

