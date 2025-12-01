BYD, la quota di mercato sale al 2,8%. Leader in Italia tra elettrico e ibrido

ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di novembre BYD ha raggiunto un importante traguardo con 3.524 immatricolazioni, conquistando una quota di mercato record del 2,8% e posizionandosi al 15° posto assoluto nel ranking generale. Questo risultato evidenzia un progresso significativo e rapido: in soli 15 mesi di presenza strutturata sul mercato italiano, BYD ha registrato una crescita superiore al 500%, che si riflette anche nel cumulato 2025, con circa 22.000 immatricolazioni nei primi 11 mesi, senza fare affidamento su veicoli con motori termici nella propria gamma.

“Per raggiungere questa quota di mercato in Italia, altri marchi asiatici ed europei hanno impiegato fino a 15 anni – spiega BYD in una nota -. Questo risultato di BYD in Italia è stato ottenuto anche grazie alla strategia di espansione della rete di vendita, che entro la fine dell’anno vedrà l’apertura di 100 punti vendita sul territorio. Un piano di espansione, unitamente alla rete di post-vendita e di distribuzione ricambi, che mira a rafforzare in modo strutturale la presenza del marchio e a rendere i suoi veicoli ancora più accessibili agli italiani”. BYD si posiziona come leader nel settore dell’ibrido, dove la gamma DM-i Super Hybrid continua a riscuotere grande successo. In questo contesto, si posiziona con forza la ATTO 2 DM-i, il nuovo SUV compatto sviluppato ad hoc per il mercato europeo, che è in grado di offrire un’autonomia totale fino a 1.000 km, combinando l’efficienza di un veicolo elettrico con il supporto di un motore ibrido che consente di affrontare viaggi lunghi senza preoccupazioni.

Uno dei principali protagonisti di questi risultati è la BYD DOLPHIN SURF, la vettura completamente elettrica più venduta in Italia. L’unica tra le city car elettriche ad aver ottenuto le 5 stelle EURO NCAP, che attestano il suo alto livello di sicurezza, ma anche la presenza della Blade Battery, la sola ad averla nella sua categoria che le conferisce una durata e una resistenza uniche nel segmento. A questi si aggiunge la presenza di numerosi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che rendono la DOLPHIN SURF una scelta sempre più apprezzata per chi cerca un’auto sicura, ecologica e performante. Nel segmento dei veicoli completamente elettrici, BYD ha consolidato il primo posto, con una quota del 17,2%.

La performance nel mercato elettrificato (comprendente sia veicoli elettrici che ibridi) è altrettanto positiva, con una quota mensile del 14,8%, che conferma la solidità del marchio, il quale continua a crescere anche nel cumulato annuale, dove raggiunge l’11,9%, con circa 22.000 immatricolazioni. Anche a livello europeo, a novembre, BYD continua la sua scalata. In Spagna, sono state immatricolate 2.932 unità, con una quota di mercato del 3,1%, in Germania, ha immatricolato 4.030 unità, raggiungendo una quota di mercato del 1,6%, consolidando ulteriormente la propria posizione. Nel Regno Unito, il brand ha registrato 4.604 immatricolazioni, con una quota di mercato del 3,05%.

– foto ufficio stampa Byd Italia –

(ITALPRESS).