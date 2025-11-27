BYD lancia la nuova campagna di comunicazione dedicata a ATTO 2 DM-i

MILANO (ITALPRESS) – BYD lancia la nuova campagna di comunicazione dedicata a BYD ATTO 2 DM-i, il Super Hybrid che segna un ulteriore passo avanti nella strategia del brand verso una mobilità più evoluta ed efficiente. Lo spot, in onda da oggi sulle principali emittenti televisive, è costruito attorno al claim “Non è solo un’auto. E’ una BYD” e traduce in immagini la filosofia rivoluzionaria dell’azienda.

Protagonista del film è una giovane famiglia, simbolo delle esigenze e dei ritmi della vita contemporanea. Tra scuola, lavoro e momenti di condivisione, la loro quotidianità scorre con leggerezza grazie alla versatilità della tecnologia DM-i: la modalità full electric accompagna la guida urbana con silenzio e zero emissioni, mentre l’autonomia combinata fino a 1.000 km permette di affrontare senza pensieri anche i tragitti più lunghi.

La colonna sonora scelta per la campagna, “Dreams” dei Cranberries, non è un semplice accompagnamento musicale: diventa il cuore emotivo del film, un messaggio dichiarato di ciò che BYD rappresenta. Un inno alla visione, al cambiamento, alla capacità di sognare un futuro diverso e di trasformarlo in realtà attraverso l’innovazione. Una scelta che rispecchia perfettamente l’identità del brand e la sua missione: guidare la transizione verso una mobilità più avanzata e sostenibile.

Con questa produzione, realizzata congiuntamente dal Vision Center di BYD e dal Digital MKTG Europa con un linguaggio visivo essenziale, elegante e fortemente contemporaneo, BYD conferma il proprio impegno nel costruire una comunicazione distintiva, capace di combinare tecnologia ed emozione. BYD ATTO 2 DM-i si presenta così non solo come un modello all’avanguardia, ma come un manifesto autentico della direzione strategica e dei valori del brand: Build Your Dreams.

