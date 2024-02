Byd Seal U DM-i fa il suo debutto europeo a Ginevra

ROMA (ITALPRESS) – Byd presenta per la prima volta ai consumatori europei il Byd Seal U DM-i con tecnologia Super DM (Dual Mode) al Salone di Ginevra. Si tratta di un elegante e spazioso Suv ibrido plug-in di segmento D, è il primo veicolo Byd in Europa a utilizzare la tecnologia Super DM del marchio, che privilegia la guida elettrica con consumi ed efficienza energetica bassissimi,

Offre una soluzione efficiente, pratica e accessibile sia per le esigenze di mobilità quotidiana che per i lunghi viaggi senza la necessità di fermarsi a ricaricare le batterie durante il tragitto. La Byd Seal U DM-i a cinque posti è una fusione di stile elegante e dinamico, esperienze intelligenti ad alta tecnologia e funzionalità pratiche da Suv (la U sta per Utility), che dà vita a un veicolo altamente desiderabile e conveniente, più rispettoso dell’ambiente, senza compromettere l’autonomia o le prestazioni. Sarà disponibile per i clienti europei a partire dal secondo trimestre del 2024. E’ caratterizzato da un frontale distintivo a forma di X, da un cofano sagomato e da un paraurti anteriore con fari a Led integrati a doppie lenti che conferiscono al veicolo un forte senso di potenza, sicurezza e stabilità. La linea di cintura dinamica e inclinata e le proporzioni equilibrate della carrozzeria proiettano una silhouette elegante e slanciata, ulteriormente enfatizzata dai cerchi in lega sportivi bicolore da 19 pollici. Al posteriore, i fari a Led a matrice di punti continui ispirati alla “goccia d’acqua” con barra luminosa a tutta larghezza accentuano l’aura high-tech della vettura. Gli interni moderni hanno un’impronta premium e creano un’oasi di tecnologia, con molte caratteristiche di design ispirate all’oceano. I rivestimenti in pelle vegana di alta qualità offrono raffinatezza e comfort, ulteriormente migliorati dall’illuminazione d’atmosfera. I sedili regolabili sono dotati di poggiatesta anteriori e posteriori integrati.

La console centrale e il selettore del cambio in cristallo sono dotati di un touchscreen full Lcd da 15″6 ruotabile, di aggiornamenti OTA, di un sistema audio Infinity premium, di comandi vocali e di ricarica wireless bluetooth.

Le generose proporzioni del veicolo ospitano comodamente cinque adulti. Il veicolo misura 4.775 mm di lunghezza, 1.890 mm di larghezza e 1.670 mm di altezza, con un passo di 2.765 mm. Gli schienali dei sedili posteriori possono essere abbattuti nella proporzione 60:40, consentendo di aumentare la capienza del bagagliaio da 552 a 1.440 litri quando entrambi gli schienali sono ripiegati. Offre elevati standard di sicurezza grazie ad un corredo completo di Adas con l’assistenza intelligente alla guida e molte altre funzioni, sia attive che passive, per rendere la guida più sicura, più facile e anche più piacevole.

La tecnologia DM-i integra il motore ad alta efficienza, il sistema ibrido elettrico, una batteria Blade su misura e il caricatore di bordo AC/DC. Il sistema ibrido elettrico privilegia la trazione elettrica con una minore dipendenza dal motore per ottenere un’efficienza ottimale e un consumo di carburante estremamente ridotto. Il Byd Seal U DM-i può essere equipaggiata con un caricatore di bordo rapido in corrente continua da 18 kW che permette di ricaricare la batteria dal 30 all’80% in 35 minuti.

