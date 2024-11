Caccia alle offerte nel Black Friday, negli Usa file e super sconti

Alcuni negozi a Los Angeles aperti dalla sera prima

Commerce (California), 29 nov. (askanews) – Caccia alle super offerte in tutto il mondo per il Black Friday, specialmente negli Stati Uniti dove quest’appuntamento è molto atteso e sentito. In un centro commerciale all’aperto vicino a Los Angeles, decine di negozi hanno aperto alle 20 di giovedì per dare ai clienti la possibilità di andare a caccia delle occasioni ancora prima dell’apertura delle vendite sottocosto, con molte persone in fila per approfittarne.Di solito gli americani spendono oltre 100 miliardi di dollari nel venerdì successivo al Giorno del Ringraziamento e le offerte, anche se non così vantaggiose come il venerdì, restano disponibili per diversi giorni successivi e incentivano lo shopping per il Natale.