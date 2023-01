Il pilota di un elicottero civile è morto oggi in seguito ad un incidente avvenuto a Sequals, in provincia di Pordenone. L’uomo sarebbe deceduto in seguito alle gravi ferite riportate nella caduta dell’elicottero. Secondo quanto riferito da un testimone, che ha chiamato il 112, il velivolo avrebbe roteato in maniera anomala per poi cadere nel greto di un fiume in secca. Sul posto oltre ai Carabinieri sono intervenuti un’ambulanza, l’elisoccorso, e i vigili del fuoco.