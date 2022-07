Cade nel pozzo e muore durante la festa per il suo compleanno, in un video la tragedia

Musica ad altissimo volume, persone che cantano e ballano. Poi Antonio Andriani, che festeggia il suo 40 esimo compleanno e ha organizzato una grande festa nella casa in cui vive, in provincia di Trapani, sale su un pozzo artesiano, che sporge una decina di centimetri da terra, ed e’ coperto da una lastra di cemento. Ha il cellulare in mano e sta facendo una telefonata, gli invitati gli ballano intorno. Lui interrompe la chiamata e comincia a saltare a ritmo di musica, quando sta per scendere la copertura cede e l’uomo precipita nel pozzo morendo. Sono le scene tragiche riprese da un video fatto col cellulare sabato scorso durante la festa di compleanno del 40enne e acquisite dai carabinieri che indagano sul tragico incidente. L’allegria si trasforma in disperazione. Una ragazza vestita in lungo, che stava a poca distanza da Antonio, si precipita a guardare giu’ nel pozzo e lancia un grido terribile. Sulla morte di Andriani, originario di Molfetta, a Trapani dal 2015 per lavoro, indaga la Procura di Trapani.