Cade nel pozzo nel tentativo di salvare il cane, 22 enne muore annegato in Sardegna

E’ stato recuperato dai Vigili del fuoco il cadavere di Danilo Sulas, il 22enne di San Teodoro caduto in un pozzo nella frazione di Lutturai e morto annegato nel tentativo di recuperare il suo cane. La pm di turno della Procura di Nuoro, Ilaria Bradamante, giunta sul posto, una volta accertate le cause del decesso, ha restituito la salma ai familiari. Il corpo del giovane era a circa sei metri di profondità, di cui la metà pieni d’acqua. Era stato individuato a metà mattina, dopo l’allarme lanciato dalla madre che ieri notte non l’ha visto rientrare a casa. I Vigili del fuoco del Distaccamento di Siniscola e il nucleo sommozzatori del comando provinciale di Sassari, su autorizzazione della Pm di Nuoro, hanno avviato le operazioni di recupero del corpo, terminate intorno alle 15. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Siniscola e un’ambulanza del 118 che, una volta constatato il decesso del giovane, non è intervenuta. (