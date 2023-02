Cade nella vasca di ghiaccio e muore, addio al gestore del Palaghiaccio di Pinzolo

Luigi Poli, 68 anni, gestore del Palaghiaccio di Pinzolo, in Trentino, è morto all’ospedale di Trento dove era ricoverato dopo che alcuni collaboratori lo hanno trovato verso le 10 di lunedì 30 gennaio privo di sensi e in stato di ipotermia. L’uomo era nella vasca dove vengono smaltiti i residui di ghiaccio dopo la fresatura della pista. La vasca si trova all’esterno, sotto l’alloggio che Poli utilizza abitualmente e che si raggiunge con una scala. L’uomo, è l’ipotesi ritenuta più verosimile, potrebbe essere scivolato, forse per un malore o una distrazione e quindi precipitato nella vasca sottostante. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri, che si occupano degli accertamenti assieme agli ispettori dell’Unità operativa per la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro.