Cade sull’arnia e muore assaltato da sciami di api. Soccorritore ferito all’occhio nel tentativo di salvarlo

È stato trovato morto un apicoltore di 66 anni a Rancitella di Urbino, nelle Marche, caduto sulle arnie del suo allevamento di api la mattina del lunedì di Pasquetta. Il corpo è stato trovato avvolto dagli sciami di api dai soccorritori del 118, allertati dalla famiglia dell’apicoltore intorno alle ore 13 dopo che lo stesso non aveva fatto rientro in casa. Il 118 ha a sua volta contattato la centrale operativa dei Vigili del Fuoco che ha fatto uscire la squadra di Urbino per soccorso persona. Nella prima fase del soccorso, il capo squadra dei Vdf è stato colpito da una serie di punture di api, di cui una all’occhio, che lo hanno costretto a una serie di visite e controlli in ospedale. Ora sta bene. Al momento non è ancora chiaro se la morte dell’apicoltore sia stata causata dalle punture dello sciame o dalla caduta sulle arnie.