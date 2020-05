“Caesar”, parte da Napoli il progetto innovativo per la mitigazione del rischio sismico

Parte domani da Napoli un vero e proprio tour formativo che coinvolgera’ ingegneri, architetti, geometri, geologi e amministratori comunali sul tema della mitigazione del rischio sismico. Domani infatti, grazie alla piattaforma per la formazione a distanza dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli ci sara’ il primo evento di disseminazione dei risultati conseguiti dal Progetto Caesar ll, uno dei progetti piu’ innovativi nell’ambito della gestione del rischio sismico e della pianificazione territoriale. Quello con gli ingegneri e’ solo il primo evento a cui seguiranno del mese di giugno, iniziative analoghe con gli Ordini dei Geologi e dei Geometri e con gli amministratori locali in Campania e anche su scala nazionale. Il progetto Caesar ll, prevede la possibilita’ per tutti i comuni italiani di avere accesso on line, semplicemente accedendo al sito del Progettocaesar2.it, di uno strumento – un vero e proprio kit di riuso – che, implementato, e’ in grado di fornire informazioni cruciali (numero di edifici persi, di decessi attesi, di feriti) in merito alla vulnerabilita’ dei rispettivi territori con una griglia di risoluzione di 250 metri per lato. Piu’ o meno a livello di singolo quartiere. Primi comuni a fare da pilota per questa iniziativa sono stati i Comuni di Cava de’ Tirreni in Provincia di Salerno, Grumento Nova in provincia di Potenza e Nicolosi in Provincia di Catania. In questi ultimi mesi i tecnici del progetto hanno censito e catalogato circa 6000 edifici in tutti e tre i comuni, in modo da arricchire il database su cui girano gli algoritmi di Caesar ll, allo scopo di rendere il sistema ancora piu’ affidabile e di collegare questo processo all’interno dei processi decisionali e pianificatori delle amministrazioni comunali e dei singoli professionisti che lavorano nei comuni.