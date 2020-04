Caffè abbinato ai dolci della tradizione napoletana, le proposte Kamo per Pasqua e Pasquetta

Tempo di Pasqua e di manicaretti che in questo periodo di quarantena per l’emergenza Covid19, sono più che mai oggetto di un piacevole passatempo anche per i neofiti. Quest’anno regnerà il rispetto assoluto delle tradizioni culinarie pasquali che vedranno le tavole degli italiani imbandite con prelibatezze dolci e salate secondo il costume di ogni regione. Per i più golosi Caffè Kamo propone, per il giorno di Pasqua o di Pasquetta, tre dolci da gustare in abbinamento con altrettante tipologie di caffè speciali, così da vivere un’inebriante coffee experience. Ecco dunque la pastiera napoletana abbinata a “Irish Kamo”, la Colomba a “Cuor di Kamo”, l’Uovo di cioccolato a “Nocciokamo” (sono suggeriti anche gli ingredienti e la preparazione per ognuno di essi). In particolare, per realizzare l’”Irish Kamo” occorrono 2 tazzine di Caffè Kamo, 10 g di Irish Whiskey, 10 g di zucchero di canna, q.b. di panna e noce moscata e la sua confezione è la seguente: versare due tazzine di caffè in un bricchetto con il whiskey e lo zucchero di canna, mescolare bene e versare il tutto in un calice prescelto ed, a seguire, la panna precedentemente shakerata che verrà posizionata sul bordo interno del calice; decorare quindi con poca noce moscata.

“Cuore di Kamo” invece con il suo mix di mandorle e nocciole, richiama il gusto della glassa di mandorle della colomba; gli ingredienti richiesti sono i seguenti: 10 cc Granita Kamo, 2 cucchiai di zucchero, 10cc latte condensato, 10 g di pasta di nocciola, 10 g di pasta di mandorle, q.b. panna montata, q.b. mandorle tagliate a paginette. Le indicazioni per la sua confezione: unire la granita Kamo, già preparata con il latte condensato e lo zucchero in una bowl; montare gli ingredienti con un frullino da frappè fino ad ottenere una crema densa. A questo punto decorare le pareti del bicchiere con la pasta di nocciole; versare la crema ottenuta e la pasta di mandorle con un dIspenser per dolci ed ultimare con panna montata.

Infine, per realizzare il “NoccioKamo” che esalta il sapore dell’uovo di cioccolato con il suo contrasto caldo-freddo occorrono: 1 tazzina di caffè Kamo, 3 cucchiai di gelato alla nocciola, qb granelle di nocciola. La preparazione è la seguente: versare 3 cucchiai di gelato alla nocciola nel bicchiere prescelto, unire 1 caffè Kamo appena fatto. Aggiungere la pasta di nocciola con apposito dispenser per dolci. Guarnire con granella di nocciole.